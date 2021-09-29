COVID-19：吸烟者的住院概率比不吸烟者高出多达 80%

英国的一项综合研究发现了吸烟给 COVID-19 患者构成的健康风险：吸烟的人在感染 COVID-19 病毒后，其住院的可能性比不吸烟的人要高出 60% 至 80%，而且，吸烟者感染后的死亡率也高于不吸烟者。

牛津大学的研究员 Ashley K. Clift 和她的同事们研究分析了英国生物银行 （UK Biobank）中 421,469 名参加者的医疗记录。

该团队调查了这些参与者的 COVID-19 测试结果、住院情况和死亡证明，以找出吸烟与 COVID-19 症状严重程度之间的关联。

Ashley K. Clift 说，我们的研究结果强烈表明，吸烟与您患上 COVID 后变成重症患者的风险有关，就像吸烟会影响您患心脏病、不同癌症以及我们知道与吸烟有关的所有其他疾病的风险一样。

自疫情开始以来，约有 27% 的吸烟者增加了自己的烟草使用量。 照片：iStock

一些细节

上述研究结果还表明，具有吸烟遗传倾向的人感染新冠后住院的概率是非吸烟者的 5 倍，死于新冠的概率是非吸烟者的 10 倍。

与此同时，死亡率与烟草使用密切相关，例如，每天吸烟 1 到 9 支的人死于 COVID-19 的概率是不吸烟者的两倍。

最近已经有其他研究得出了类似结论，上述研究是最新一个，有关研究还显示了香烟对 COVID-19 患者的康复前景也构成风险。

在新冠疫情爆发早期进行的几项研究报告曾经说，在因 COVID-19 入院的人中，主动吸烟者的患病率低于一般人群，这一度让科学家们感到困惑。

最新出来的研究得出了相反结论。

（Radio-Canada）