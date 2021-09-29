安大略省萨德伯里 Totten Mine 的 39 名矿工全部安全离开了矿井

淡水河谷矿井公司 （Vale）表示， Totten Mine 的救援行动现已完成。

上周日，一个运输设备发生故障，堵住了矿井，39 名工人被困在矿井下。

这些工人不得不通过二级梯子系统，爬上一系列梯子爬出了矿井，这个过程中他们得到了救援人员的帮助。

井下休息站起大作用

淡水河谷公司说，矿井下的梯子沿途都设有紧急避难用的休息站，矿工们在爬出来之前可以在那里补充食物、水，并获得药品等医疗用品。

安大略省矿山救援机构 (OMR) 的首席矿山救援官肖恩·里德奥特 (Shawn Rideout) 负责协调这次救援行动，他于周三 （9月29日）表示，当所有矿工都上到了地面后，现场的每个人都 非常兴奋 。

在最后一名矿工返回地面后，肖恩·里德奥特告诉加拿大广播公司，这 39 名工人返回地面的情景非常令人激动，他说，最后四名工人的配偶在现场等候着他们。

他说， 现场的人们都在欢呼。

所有 39 名矿工都能够自己通过爬梯子返回地面，最后一名工人于周三凌晨 4:45 上到了地面上。