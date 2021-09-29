【分析】加中官员联大会议上再次唇枪舌剑：“两国关系可能再也无法回到从前”

星期一 (9月27日），加拿大与中国的外交官在联合国大会上再次因孟晚舟和两名麦克事件交锋，唇枪舌剑，气氛紧张。

加拿大外交部长马克·加诺（Marc Garneau)在联大会议发言中表示，加拿大坚守了法治，两名加拿大人付出了沉重代价。

他还表示，加拿大永远不会忘记这段经历和教训，会继续倡议反对随意拘押外国人。

而中方随后的回复针锋相对，再次强调，美、加拘押孟晚舟“完全是政治事件，是一场迫害”，并希望加方“改正错误”、“接受教训”。

加方随后质疑，在两名麦克案件上，中国没有做到公开、透明、尊重、以及司法独立。

宛如冷战时的间谍交换

加拿大和中国官员之间最新一轮的言语交锋，是两名麦克和孟晚舟获释的延续。

上周五（9月24日），华为财务总监孟晚舟与美国检方达成了 暂缓起诉协议，DPA ，承认了一系列 错误行为 ，如在华为与Skycom公司关系上、在与伊朗交易方面，做了虚假陈述，误导了汇丰银行。美国检方因这项协议而撤销了对孟晚舟的引渡申请。加拿大检方应美国要求，撤销了孟引渡案。孟晚舟迅速乘坐中国民航专机返回中国。 而几乎就在同一时间，被中国扣押的两名加拿大人，康明凯和麦克·斯帕佛，经历了1020天严苛牢狱生涯之后，也登上了回加拿大的飞机。中方之后才解释说，是以健康理由允许两人“取保候审”。 但旋即有人指出，两人的案子已经在三月份闭门审理完毕，其中的麦克·斯帕佛在八月份被判处11年徒刑，康明凯则尚未宣判。

加中论坛顾问委员会成员、渥太华大学科学技术与政策研究所的资深研究员玛格丽特·麦凯格-约翰斯顿（MargaretMcCuaig-Johnston）接受加广中文台采访时表示，北京这么做是希望向世界发出一个信号，如果你跨过了中国的界限，你会受到惩罚。你的公民会被扣为人质，这是非常中世纪的做法，这不是二十一世纪的做法。

我们知道，中国正越来越经常地使用这个伎俩，而中国并不会把个人的尊严和权利放在第一位，但民主国家会看重这一点。人质外交中，交换战俘是其中一个重点。而加拿大驻美国大使赫曼受访时证实了，立即释放两名麦克是中国政府的决定。 玛格丽特·麦凯格-约翰斯顿

加拿大皇家军事学院政治系兼职教授赖小刚 （新窗口）则向加广分析说，这次两个麦克和孟晚舟分别获释，感觉上太像 间谍交换 。冷战时期，柏林的“查理检查站”曾多次上演这样的情景，只是现在检查站变成了飞机， 而且双方都是由大使在陪同。

不过，他认为，中方在最后的处理手法很粗糙，几乎是以行动做实了 人质外交 的指控，或许是急于甩掉这个麻烦，或许是迫于北京冬奥会逼近的压力等。

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（康明凯到达加拿大卡尔加里机场，亲吻土地。）

加拿大坚持了司法独立原则

现在，孟晚舟以及两名麦克事件尘埃落定，回顾整个事件，对加中双方来说，得失有些什么呢？

赖小刚教授的分析是，事件发生之后，曾有人提出，加方缺乏创造性的手段避免孟晚舟被捕，而中国大使馆也没有警告过孟晚舟，加美有几十年的引渡协议和程序。

中国最初抓捕两名麦克是恼羞成怒的举动。很可能认为，加拿大是个小国，通过人质外交和经济施压的手段可以令加拿大就范。况且，加拿大一向给外界的感觉非常良善。但中国没有想到，加拿大在尊重司法自主权，不和绑匪交易上，如此坚持原则。而且并没有被经济制裁手段吓到 —— 在一点上，澳大利亚也是一样的。 赖小刚教授

玛格丽特·麦凯格-约翰斯顿认为，在某些方面，特鲁多可以做得更多，更强硬，比如在禁止华为5G、禁止中国宣传媒体等方面。不过，特鲁多做到了在巨大压力下，坚守法治和外交原则，这是值得称赞的。直到最后，也是孟晚舟与美国检方签署协议，加方按照美国检方的要求，撤销了引渡案，从始至终，尊重了司法独立原则。

加中论坛顾问委员会成员、渥太华大学科学技术与政策研究所的资深研究员玛格丽特·麦凯格-约翰斯顿（Margaret McCuaig-Johnston） 照片：Radio-Canada / submitted by Margaret McCuaig-Johnston

她介绍说，孟晚舟和两名麦克被捕之后，曾有商界和政界资深人士积极游说特鲁多政府，由司法部长干预，直接下令中止引渡案 —— 游说者当中甚至包括了特鲁多 政坛叔叔 级别的人物。此外，商界也在游说，因为放了孟晚舟，贸易才可以继续 —— 但特鲁多一一拒绝了。加拿大的行动向世界表明，不是什么都能用钱购买的，除了钱，我们还有价值和道德。

而如果说，加方有什么缺憾的话，她觉得，那可能就是在最开始，加拿大的反应有些弱，因为压力太大，一时会不知所措，应对有些慌乱。

此外，事件中，加拿大遵从了外交原则。比如，至今有66个国家外加欧盟签署了加拿大牵头的 反对任意拘押外国人倡议 。两名麦克遭到闭门审理以及麦克·斯帕佛被判刑的日子，都有20多个国家的几十位驻华外交官前往加拿大驻华使馆，甚至是丹东法庭外，与加方使馆人员站在一起，表示支持。

中国对民主国家团结一致应对自己，是感到非常不舒服的。

中国实际上付出了巨大代价

孟晚舟获释之后，在温哥华机场对加拿大政府与法庭坚持法制、赋予她应有的司法权力表示感谢，还称 对造成的不便感到歉意 。但是，回到中国之后的发言则完全是另外一番景象了。中国官方和民间都把她当作英雄凯旋，认为这是中国外交上的一次重大胜利。

加拿大皇家军事学院政治系兼职教授、《赖子聊书》主持人赖小刚。 照片：Li Hongyan

但赖小刚却表示，事件中，中国是惨败，代价巨大，可能它目前还没有意识到代价的严重性。

他指出，中国付出的最重要的代价是，中国和整个西方世界进一步割裂 —— 这一点上北京是明白的。同时，因为人质外交，中国在国际上的形象尽毁，把之前积攒的信用用光了。

赖小刚教授认为，事件中，美国得到了想要的一切，包括对华为的调查，了解到华为的国家属性，与伊朗的交易，孟晚舟承认的一系列 错误行为 等。同时，又让加拿大和其他国家看清了中国的 人质外交 ，对需要团结意识形态类似的国家以应对中国形成了共识。

华为财务总监孟晚舟乘专机到达中国深圳，受到英雄般的欢迎。 照片：Xinhua via Reuters

两国关系可能再也无法回到从前

在孟晚舟和两名麦克事件结束之后，有加拿大学者提出，接下来大家应该往前看，侧重于如何修复两国关系。

但因为双方持续出现的分歧，及中国与西方阵营的紧张关系，加拿大媒体上，相信 加中关系可能再也无法回到从前 的声音显然更大些。

赖小刚教授的分析是，习近平领导下的中国，目标是要参与制定世界秩序。比如，习近平本周在联合国大会上的讲话表示，建立人类命运共同体，还说 民主不是哪个国家的专利，而是各国人民的权利 —— 这是针对目前美国拜登政府领导下，要建立国际民主国家联盟的。

他认为，由于两名麦克事件造成的破坏是不可修复的，加中关系和美中关系再也回不到从前了。中加关系会冷淡，贸易关系会减少，外交关系看不到有修复的可能性。

他例举了加拿大参议员里昂·赫萨考斯（Leo Housakos)的说法，加拿大必须给北京一个强硬的信号，抵制北京冬奥会。再有，加拿大必须和中国的廉价商品断奶，在贸易上，侧重与意识形态相同的国家交往。

玛格丽特·麦凯格-约翰斯顿则简单地回应，加中关系不可能回到从前，加拿大人不可能忘记，中国扣押了两名无辜加拿大人。

最近两年的民意也显示，加拿大人对中国印象非常负面；67%的民众认为加拿大应该对中国更加强硬。

她认为，因为这一事件，短期内加拿大可能会抵制北京冬奥会。长期则是加强与民主国家结盟，在军事经济上的合作。美国总统拜登已经宣布，在年底举行民主国家峰会，就是转而推进与民主同盟合作。