2021 年 9 月 30 日: 加拿大的第一个全国真相与和解日

这一天是为了悼念那些在寄宿学校丧生的儿童和寄宿学校的幸存者、他们的家人和社区，公开纪念寄宿学校的悲惨历史和持续影响是加拿大和解进程的一个重要组成部分。

加拿大的第一个全国真相与和解日是为了让人们记住寄宿学校的悲惨历史。 照片：La Presse canadienne (Darryl Dyck)

2021 年 6 月 3 日，加拿大议会通过了 C-5 法案，设立了这个联邦法定假日。

大家穿橙色

全国真相与和解日和 橙色衬衫日 - Orange Shirt Day 都是在 9 月 30 日。

橙色衬衫日 - Orange Shirt Day 是一个由原住民发起的民间纪念日，旨在纪念在印第安寄宿学校幸存下来的孩子们，并悼念那些未能幸存下来的孩子们。

橙色衬衫日 这一天与 Phyllis Webstad 的经历有关，她来自第一民族 Stswecem'c Xgat'tem 北部 Secwpemc (Shuswap) 部落，在进入寄宿学校的第一天，她穿着一件新橙色衬衫，但校方把这件衣服拿走了，这成为原住民儿童所经历的文化、自由和自尊被剥夺的象征。

橙色衬衫日 - Orange Shirt Day 的发起人 Phyllis Webstad。 照片：Radio-Canada / Lenard Monkman

加拿大联邦政府说，9 月 30 日，我们鼓励所有加拿大人穿橙色衣服，以提高社会对寄宿学校悲惨历史的认识，并向成千上万的幸存者致敬。

真相与和解委员会及其行动呼吁

1831 年至 1998 年间，加拿大共有 140 所联邦政府运作的原住民寄宿学校，最后一所学校在 23 年前关闭。

寄宿学校的幸存者呼吁获得承认和赔偿。

2008 年至 2015 年，加拿大组成了一个真相与和解委员会，为那些直接或间接受到寄宿学校影响的人提供了分享他们的故事和经历的机会。

该委员会收集的声明、文件和其他材料已经被存入国家真相与和解中心，这一永久的档案馆成为人们对这段历史进行持续学习和研究的基础。

真相与和解委员会发布了最终报告，详细说明了 94 项行动呼吁，其中的第 80 号行动呼吁是设立一个联邦法定纪念日 - 全国真相与和解日。

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在第一个全国真相与和解日来临之际，欢迎您探索第一民族、因纽特人和梅蒂斯人丰富多样的文化、声音、经历和故事，您可以阅读、聆听、观看或尝试，今天就可以开始您的学习之旅 （新窗口）。

(加拿大政府，RCI)