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安省本月失踪的一对亚裔夫妇有可能遇害，警方全国通缉嫌疑人
本月早些时候失踪的一对安大略省万锦市（Markham) 亚裔夫妇据信可能已被谋杀，警方对一名 35 岁的嫌疑人发出了全加拿大通缉令。
多伦多以北约克区（York Region）的警方调查人员表示，他们认为， 37 岁的 Quoc Tran 和 25 岁的 Kristy Nguyen 是一起
有针对谋杀袭击中的受害者，他们在位于旺市 （Vaughan）的一座商业楼内丧生。
此前警方曾表示，这对夫妇最后一次露面是在 9 月 18 日 下午 4 点 50 分左右，在 Highway 7 East 和 Warden Avenue 附近，但在周二的新闻稿中，警方更正了这一信息，说这对夫妇实际上最后一次露面是 9 月18 日下午 5 点 30 分，在旺市的一个商业大楼里。
警方现在正在寻找 Phuong Tan Nguyen，并警告公众他被视为带武器的危险人物，任何看到他的人都应立即拨打 911。
Phuong Tan Nguyen 也叫 Mike ，警方以两项一级谋杀罪对他发出通缉。
警方在周二的新闻发布会上说，调查人员正在大力寻找这对遇害夫妇的尸体。
警方还发布了一张他们认为与此案有关的卡车照片，并要求在 9 月 18 日晚上 11:30 左右在旺市 111 Zenway Boulevard 见过这辆卡车或其司机的人联系警方。
（CBC）