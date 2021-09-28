安省本月失踪的一对亚裔夫妇有可能遇害，警方全国通缉嫌疑人

多伦多以北约克区（York Region）的警方调查人员表示，他们认为， 37 岁的 Quoc Tran 和 25 岁的 Kristy Nguyen 是一起 有针对谋杀袭击中的受害者 ，他们在位于旺市 （Vaughan）的一座商业楼内丧生。

此前警方曾表示，这对夫妇最后一次露面是在 9 月 18 日 下午 4 点 50 分左右，在 Highway 7 East 和 Warden Avenue 附近，但在周二的新闻稿中，警方更正了这一信息，说这对夫妇实际上最后一次露面是 9 月18 日下午 5 点 30 分，在旺市的一个商业大楼里。

警方现在正在寻找 Phuong Tan Nguyen，并警告公众他被视为带武器的危险人物，任何看到他的人都应立即拨打 911。

警方在加拿大全国通缉 Phuong Tan Nguyen。 照片：Police régionale de York

Phuong Tan Nguyen 也叫 Mike ，警方以两项一级谋杀罪对他发出通缉。

警方在周二的新闻发布会上说，调查人员正在大力寻找这对遇害夫妇的尸体。

警方还发布了一张他们认为与此案有关的卡车照片，并要求在 9 月 18 日晚上 11:30 左右在旺市 111 Zenway Boulevard 见过这辆卡车或其司机的人联系警方。

警方要求在 9 月 18 日晚上 11:30 左右在旺市 111 Zenway Boulevard 见过这辆卡车或其司机的人联系警方。 照片：Police régionale de York

（CBC）