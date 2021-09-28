加拿大天主教主教大会承诺为寄宿学校幸存者提供 3000 万加元，原住民组织表示怀疑

第一民族的长老、萨斯喀彻温省圣菲利普天主教寄宿学校（St. Philip's Catholic residential school ）的幸存者玛德琳·怀特霍克 (Madeleine Whitehawk) 说，我高兴听到他们这么说，但要看他们是否落实承诺。

上周五道歉

加拿大天主教主教大会（ Canadian Conference of Catholic Bishops ，CCCB）表示，这笔资金将在五年内发放。

上星期五，加拿大天主教主教大会就原住民在寄宿学校遭受的苦难向原住民进行了道歉，加拿大的大部分寄宿学校由天主教会管理。

CCCB 的主席雷蒙德·泊松 （Raymond Poisson ）在一份声明中说，“这项努力将有助于支持致力于改善寄宿学校幸存者及其社区生活的计划和倡议，确保所需的资源，有助于创伤的治愈之旅。

我们不再接受空洞的道歉

第一民族大会 AFN 的全国主席罗斯安妮·阿奇博的（ RoseAnne Archibald） 在一份声明中表示，这一承诺 早就该做出了，... 我们不再接受空洞的道歉。

第一民族大会 AFN 的全国主席罗斯安妮·阿奇博的（ RoseAnne Archibald） 照片： CBC / Paul Poirier

她补充说： 由于教会之前做出的财务承诺并没有兑现，[我] 相信主教们会理解原住民对他们承诺的怀疑和不信任。

2005 年，CCCB 根据具有里程碑意义的原住民寄宿学校和解协议 （ Indian Residential Schools Settlement），承诺向原住民社区支付 2900 万加元，但加拿大广播公司 CBC 新闻部最近获得的文件显示，这笔资金中的大部分最后都用在了律师、行政管理、私人筹款公司的费用，以及一些未经批准的贷款上。

（CBC）