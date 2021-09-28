Joyce Echaquan 去世一周年，原住民说医疗系统中的种族主义仍在

今天（9月28日）上午 11 点，她的社区将在这家医院门前举行周年纪念仪式，一个卫生保健工作者联盟也计划今晚在蒙特利尔市举行守夜活动。

2020 年 9 月 28 日，在魁北克省若里耶特市（Joliette）医院，原住民妇女乔伊斯·艾沙库安（Joyce Echaquan）在就医过程中遭到医护人员的歧视性羞辱，她去世前用手机拍下了视频并上传到脸书。

视频显示，这位有 7 个孩子的母亲在生命的最后几个小时在痛苦地哭泣，病房里的护士则在对她进行嘲笑和侮辱。

乔伊斯·艾沙库安之死引发了广泛的愤怒和抗议，人们呼吁结束医疗保健系统中种族主义，当事的两名护士已经先后被医院解雇。

乔伊斯·艾沙库安之死引发了广泛的愤怒和强烈抗议，人们呼吁终止医疗保健系统里的种族主义。 照片：La Presse canadienne / Ryan Remiorz

省政府采取措施

在乔伊斯·艾沙库安去世 1 年后，魁北克省的原住民在获得医疗服务时仍面临障碍和歧视。

魁省负责原住民事务的部长伊恩·拉法尼埃（ Ian Lafrenière） 称，政府已采取一些措施来纠正这种情况，例如对在 Joliette 医院工作的每个人提供强制性的相关培训。

他说，省政府还聘请了原住民 Manawan 社区的人员来处理 Lanaudière 地区卫生当局收到的歧视投诉。

伊恩·拉法尼埃表示，正在努力把在若里耶特市采取的措施扩展到全省其他地方的卫生部门。

原住民说政府做得不够

斯坦利·沃兰特 (Stanley Vollant) 是来自魁北克原住民社区 Pessamit 的因努外科医生，在蒙特利尔市的圣母医院（Notre-Dame hospital ）工作，他说因此纪念这个周年非常重要，因为 [问题] 仍在继续。

他表示，政府所采取的措施还不够，魁北克的医疗保健系统要为原住民提供安全的环境，还有很长的路要走。

他说，这将需要很多很多年。

斯坦利·沃兰特医生尤其表示，需要对整个医疗系统的工作人员进行更多教育，还需要做更多工作让原住民学医的学生感到自己在医疗领域是受欢迎的。

（RCI）