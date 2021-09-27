悼念的人们来到现场，默哀，并把花束铺在草地上。

车祸发生在 UBC 植物园附近的 NW Marine Drive ，周日 （9月26日）凌晨 1 点 45 分左右，一辆汽车冲上了人行道，撞死了 UBC 的两名学生。

两名学生都是 18 岁，一男一女。

加拿大皇家骑警表示，肇事车辆的司机是一名 21 岁男子，他在现场被捕，受了轻伤，他被送往当地医院，后被释放，将在晚些时候出庭接受审理。

警方仍在调查事故原因，以确定是速度还是酒精毒品导致了车祸。

UBC 与交通部、警方会面

车祸地点位于植物园以北， Marine Drive 是一条环绕海岸线向西北延伸的宽阔道路，在夜间通常没有交通。

一名教职员工回忆说， 2011 年那里曾发生过类似车祸，当时一名摩托车手在同一条路上丧生。

UBC 发言人周一拒绝接受采访，但表示校方将与交通部和皇家骑警会面，讨论道路安全问题。

大学表示，学校的心理辅导员，以及学生会都会对学生提供心理健康方面的支持。

皇家骑警表示，为了保护家人的隐私，不会透露受害者的姓名。

警方调查人员要求目击者拨打 604-224-1322 ，与警方联系。

（CBC）