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UBC 校园内人们悼念被车撞身亡的两名学生
星期一 （ 9 月27日）， 在不列颠哥伦比亚大学 （University of British Columbia）温哥华校区，人们在两名被汽车撞死学生的丧生地点送上鲜花，同学们和教职员工都正在尽力应对这场突然的悲剧。
悼念的人们来到现场，默哀，并把花束铺在草地上。
车祸发生在 UBC 植物园附近的 NW Marine Drive ，周日 （9月26日）凌晨 1 点 45 分左右，一辆汽车冲上了人行道，撞死了 UBC 的两名学生。
两名学生都是 18 岁，一男一女。
加拿大皇家骑警表示，肇事车辆的司机是一名 21 岁男子，他在现场被捕，受了轻伤，他被送往当地医院，后被释放，将在晚些时候出庭接受审理。
警方仍在调查事故原因，以确定是速度还是酒精毒品导致了车祸。
UBC 与交通部、警方会面
车祸地点位于植物园以北， Marine Drive 是一条环绕海岸线向西北延伸的宽阔道路，在夜间通常没有交通。
一名教职员工回忆说， 2011 年那里曾发生过类似车祸，当时一名摩托车手在同一条路上丧生。
UBC 发言人周一拒绝接受采访，但表示校方将与交通部和皇家骑警会面，讨论道路安全问题。
大学表示，学校的心理辅导员，以及学生会都会对学生提供心理健康方面的支持。
皇家骑警表示，为了保护家人的隐私，不会透露受害者的姓名。
警方调查人员要求目击者拨打 604-224-1322 ，与警方联系。
（CBC）