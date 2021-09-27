Vale 公司正在解救安省被困井下的 39 名员工

自周日（9 月 26 日）以来，有 39 名淡水河谷的员工被困在 Totten 矿井中，，他们被困已经超过 24 小时。

淡水河谷公司在新闻发布书中表示，这些工人是安全的，他们正在通过二级梯子系统离开矿井。

该公司发言人丹尼加·帕格努蒂 （ Danica Pagnutti） 表示，工人们被困在地下约 914 至 1,219 米深度，他们需要爬上一个多层梯子系统，梯子的沿途设有多个休息站。

交通工具受到损坏

早些时候，淡水河谷公司表示，周日下午在大萨德伯里西部的矿山发生了一起 事故 ，导致运送员工的交通工具脱机。

这一运输系统，通常称为 笼子 ，因与大型设备相撞而遭到损坏。

公司发言人 Danica Pagnutti 说， 笼子 发生碰撞的时候没有人在上面。

工人可以从井下给家人打电话

事故发生后，当时在地下工作的 39 名员工立即前往了井下设立的避难站，在那里储备有食物和水。

Vale 公司发言人丹尼加·帕格努蒂表示， 我们正在尽一切努力确保这些员工的安全，我们与员工家属保持密切联系。员工可以从井下给家里人打电话，与他们保持联系。所以，我们的重点是保证员工的安全。

Vale 公司说将在晚些时候提供进一步细节。

安省省长发推文

安大略省省长道格·福特（ Doug Ford）于星期一下午 3 点 20 分发推文说： 我们的心和 #Sudbury 被困在地下的 39 名矿工在一起，救援队正在努力让他们安全地离开地面。

他说， 我们知道这次救援需要一些时间，听到矿工目前没有受伤，我们感到非常欣慰。

（CBC）