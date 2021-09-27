加拿大的两个麦克回家

在中国华为公司首席财务官孟晚舟获得自由后，中国也立即释放了两名加拿大人 - 康明凯（Michael Kovrig）和迈克尔·斯帕沃尔（Michael Spavor），他们一直被称为加拿大的 两个麦克 ，在中国监狱中被关押了近 3 年。

2021 年 9 月 25日：加拿大的两名麦克 - Michael Kovrig 和 Michael Spavor 在加拿大驻华大使 Dominic Barton 的陪同下，乘坐加拿大空军的飞机抵达卡尔加里国际机场。 照片：Twitter/Justin Trudeau

中国淡化两案关系

星期一（9月27日）中国外交部表示，上周五获准返回加拿大的康明凯和迈克尔·斯帕沃尔是因健康原因而获准保释的，但没有说明是什么健康原因，北京在争取淡化两名麦克获释与孟晚舟获释之间的联系。

中国外交部发言人华春莹周一在例行记者会上对记者说： 孟晚舟案与康明凯和斯帕沃尔案本质上完全不同。

她说，这两人涉嫌危害国家安全。

特鲁多到机场迎接

2018 年 12 月 1 日，加拿大应美国当局的要求在温哥华机场逮捕了从这里转机的华为首席财务官孟晚舟，几天后，加拿大人康明凯和迈克尔·斯帕沃尔在中国被逮捕。

迈克尔·斯帕沃尔是一名企业家，他被指控从事间谍活动，并于今年 8 月被判处 11 年监禁。

康明凯曾任加拿大的外交官，2017 年开始在国际危机组织担任高级顾问，他也受到类似指控，但尚未被判刑。

上周五，孟晚舟与美国司法部达成协议后，立即登上中国政府的包机，于周六抵达了中国。

2021年9月25日，孟晚舟抵达深圳国际机场。 照片：Xinhua via Reuters

之后，加拿大总理贾斯汀·特鲁多 （Justin Trudeau）在上周五晚上宣布，自 2018 年以来 12 月以来被关押在中国监狱中的康明凯和迈克尔·斯帕沃尔已经获释，在加拿大驻华大使鲍达民 （Dominic Barton) 的陪同下返回加拿大。

星期六，加拿大的两名麦克乘坐加拿大空军的飞机抵达卡尔加里国际机场，加拿大总理特鲁多到机场迎接了他们。

获释的加拿大人 Michael Kovrig 在多伦多机场停机坪上与前妻 Vina Nadjibulla (左) 和姐姐 Ariana Botha 一起。 照片：Reuters / CHRIS HELGREN

（CBC，Radio-Canada）