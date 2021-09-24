【分析】孟晚舟引渡案终结，加拿大专家：事件给加中关系造成巨大损害，影响未来对华政策

星期五一早，路透社率先报道，华为财务总监孟晚舟与美国检方达成了 暂缓起诉协议，DPA 。

而在北美东部时间下午五点，加拿大BC省最高法院法官霍姆斯（Heather Holmes）也正式宣布，撤销了孟晚舟引渡案。

至此，两年十个月的孟晚舟引渡案，终于结束。

华为财务总监孟晚舟通过视讯出席纽约法庭听证，表示“不认罪”。 照片：Reuters / Jane Rosenberg

加拿大专家讨论，两名加拿大麦克何时获释？

根据报道，美国检方与孟晚舟律师团队达成的协议中，并没有包括释放两名加拿大麦克，康明凯（Michael Kovrig ）和麦克·斯帕佛（Michael Spavor）。

阿尔伯达大学中国学院荣誉院长、中国问题专家侯秉东教授（Gordon Houlden） 。 照片：Radio-Canada / submitted by Professor Houlden

加广中文台就此采访了两位中国问题专家：阿尔伯达大学中国学院荣誉院长侯秉东教授（Gordon Houlden） 以及多伦多大学政治学教授、蒙克研究所（Munk）亚洲与全球事务资深研究员王慧玲（Lynette Ong）。

侯秉东教授对记者表示，美国检方与孟晚舟律师团队就达成暂缓起诉协议的协商从去年底就见诸报端，最近这个协商继续。所以，达成协议只是时间早晚的事情，并不令人吃惊。

王慧玲教授称，这是个重大的进展，意味着孟晚舟将会回到中国，而她对两名麦克获释持谨慎乐观态度。

并不意味着两名麦克会立即获释

王慧玲教授认为，在争取两名麦克获释过程中，加拿大政府做了很多幕后努力，这些努力不一定都在公众视线当中。比如今年初，加拿大驻华大使鲍达民曾前往美国首都华盛顿，与美国方面做了很多的沟通。

她进一步解释说，主要是在孟晚舟获释之后，如何令两名麦克回到加拿大还存在着太多的不确定性，不能肯定会发生什么，因为背后也有很多政治角力。

多伦多大学政治学教授、蒙克研究所（Munk）亚洲与全球事务资深研究员王慧玲（Lynette Ong） 照片：Radio-Canada / submitted by Lynette Ong

在拘捕两名麦克之后，中国政府在公开场合一直否认逮捕两名加拿大人与孟晚舟案有关系。

但加拿大政府则称，中国随意拘押外国人，是“人质外交”。去年，加拿大外交部曾联合近60个国家签署 反对随意拘押外国人宣言 。

侯秉东教授分析说，从之前中国政府处理类似事情，比如加拿大加勒特夫妇事件 （新窗口）来看，两名麦克不会立即被释放，因为那样会令两件事情看起来明显有联系。

中国会拖一段时间，可能是几个星期，也可能几个月，也可能不会同时释放两名麦克。大家都明白，中国政府控制法庭，很可能以人道理由或者健康理由释放两名麦克。这是我的猜测。 侯秉东教授

加拿大驻北京大使馆副主任吉姆·尼克尔（Jim Nickel）在丹东法院秘密审理迈克尔·斯帕沃尔（Michael Spavor）时现身，周围是支持加拿大的盟友。 照片：Reuters / CARLOS GARCIA RAWLINS

加拿大未来中国政策的各种可能性

上周一，加拿大举行第44届联邦选举，自由党领袖特鲁多没有得到期待中的多数党政府，而是再次组阁成为少数党政府。

过去三年中，特鲁多政府的中国政策面临一系列挑战，包括孟晚舟事件，两名麦克事件，华为5G，新疆香港人权状况等。

王慧玲教授认为，特鲁多自由党政府有自己的对华政策，只是没有对外宣布。在两名麦克获释之后，可能会出现变化。从这个意义上说，孟晚舟事件解决，也是加拿大对华政策的转折点。

加拿大的对华政策应该更积极主动，而不是被动等待。加拿大再也承受不起发生两名麦克事件了，完全没有任何准备，出人意料，在一系列事件中都只能被动回应。 王慧玲教授

她说，加拿大需要更多掌控局面。当然，加拿大不可能单独对抗中国，而是需要与盟友共同进行。

侯秉东教授则认为，到了现在，很难想象加中关系会再进一步恶化了 —— 因为已经很糟糕了。或许接下来，两国关系会有些许缓和。比如，两国之间已经长达三年没有部长级官员的访问了，如果双方有高级官员的互访，可以视为关系缓和的第一步。

但是，孟晚舟事件/两名麦克事件给两国关系造成了巨大的伤害，恢复需要相当长时间，不可能立即出现。目前，加拿大人对中国的好感度降到了历史最低。 侯秉东教授

最近，美国与澳大利亚以及英国达成了新的印太地区联盟 AUKUS ，加拿大将如何处理？

侯秉东教授表示，加中两国关系变化有各种方向的作用力。一方面，西方深刻担忧中国的军事崛起，台湾南海安全等等。虽然可能性不大，但如果美中彻底翻脸，我了解加拿大的选择；而另一方面的力量是，与中国的贸易往来对加拿大依然有吸引力.

孟晚舟引渡案审理期间，抗议者手拿“释放两名麦克”的牌子在BC省最高法院门前抗议。 照片：Darryl Dyck