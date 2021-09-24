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快讯：孟晚舟与美国司法部达成协议，加拿大法院撤销引渡案
星期五（9月24日），中国华为公司首席财务官孟晚舟和美国司法部达成暂缓起诉协议，解决了美国对她的欺诈指控，并为加拿大放弃引渡程序扫清了道路。
在美国纽约东区联邦地区法院的视频出庭中，孟晚舟对多项欺诈指控表示不认罪。
孟晚舟与美国司法部达成的协议中设有几个条件。
纽约地区检察官大卫·凯斯勒 （David Kessler）说，美国司法部将通知加拿大司法部长，撤回引渡请求。
因此，孟晚舟在温哥华的软禁可能从今天开始结束。
孟晚舟在北美东部时间 (ET) 今天（9月24日) 下午 1 点进行了视频出庭。
2018年12月
2018 年 12 月，加拿大在美国的要求下逮捕了华为首席财务官孟晚舟，这一事件激怒了北京，加中关系随之跌入低谷。
几天后，两名加拿大人 - 迈克尔·斯帕沃尔（Michael Spavor）和康明凯 （Michael Kovrig）在中国被逮捕，这在很大程度上被视为北京对加拿大的报复。
两人都被指控从事间谍活动，今年 8 月，迈克尔·斯帕沃尔被中国判处 11 年监禁， 康明凯尚未被判刑。
被美国司法部门指控欺诈
孟晚舟被指控在 2013 年在香港举行的一次会议上，就华为与其在伊朗开展业务的子公司 Skycom 的关系向汇丰银行撒谎。
该诉讼称，孟晚舟通过向汇丰一名高管作出的欺诈性陈述，错误地让汇丰相信，尽管华盛顿对德黑兰实施了经济制裁，但继续与华为开展业务没有风险。
孟晚舟和中国华为公司否认这些指控。
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（Radio-Canada）