快讯：孟晚舟与美国司法部达成协议，加拿大法院撤销引渡案

在美国纽约东区联邦地区法院的视频出庭中，孟晚舟对多项欺诈指控表示不认罪。

孟晚舟与美国司法部达成的协议中设有几个条件。

纽约地区检察官大卫·凯斯勒 （David Kessler）说，美国司法部将通知加拿大司法部长，撤回引渡请求。

因此，孟晚舟在温哥华的软禁可能从今天开始结束。

孟晚舟在北美东部时间 (ET) 今天（9月24日) 下午 1 点进行了视频出庭。

2021年9月24日：孟晚舟在温哥华的住所前。 照片：Radio-Canada / Ben Nelms

2018年12月

2018 年 12 月，加拿大在美国的要求下逮捕了华为首席财务官孟晚舟，这一事件激怒了北京，加中关系随之跌入低谷。

几天后，两名加拿大人 - 迈克尔·斯帕沃尔（Michael Spavor）和康明凯 （Michael Kovrig）在中国被逮捕，这在很大程度上被视为北京对加拿大的报复。

两人都被指控从事间谍活动，今年 8 月，迈克尔·斯帕沃尔被中国判处 11 年监禁， 康明凯尚未被判刑。

在中国被逮捕的两名加拿大人 - 康明凯 （左，Michael Kovrig）和迈克尔·斯帕沃尔（Michael Spavor）。 照片：The Canadian Press, The Associated Press

被美国司法部门指控欺诈

孟晚舟被指控在 2013 年在香港举行的一次会议上，就华为与其在伊朗开展业务的子公司 Skycom 的关系向汇丰银行撒谎。

该诉讼称，孟晚舟通过向汇丰一名高管作出的欺诈性陈述，错误地让汇丰相信，尽管华盛顿对德黑兰实施了经济制裁，但继续与华为开展业务没有风险。

孟晚舟和中国华为公司否认这些指控。

2021年8月，孟晚舟前往温哥华法庭。 照片：La Presse canadienne / DARRYL DYCK

（Radio-Canada）