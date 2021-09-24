魁北克省年轻人周五举行气候大游行

根据环境与社会转变学生联盟 (CEVES) 的数据，魁北克省约有 112,000 名学生投票支持因气候大游行停课，周五下午，数千名学生走上蒙特利尔市街头，魁北克市和世界其他城市的年轻人也都举行了气候大游行。

这一运动与 2019 年 9 月的大规模示威相呼应，当时数十万人聚集在大都市的街道上，这是由环境活动家 Greta Thunberg 于 2018 年发起的全球活动 Fridays for Future 的一部分。

蒙特利尔的一位年轻的示威者表示，环境和我们对生态环境的焦虑正在推动我们采取行动。

另一位年轻人说，只要政府继续投资化石燃料，就不能认为自己是绿色的政府。

CEVES 的 Luca Salas-Poirier 在游行前不久表示，我们迫切需要采取行动，我们希望政府听到我们的声音。

2021年9月24日下午，蒙特利尔的学生们针对气候变化举行示威游行。 照片：Radio-Canada / Etienne Leblanc

政客参加

魁北克省团结党（QS）和魁北克省自由党（PLQ）的政治家们，以及蒙特利尔市长瓦莱丽·普兰特（Valérie Plante）周五也与示威者一起走上街头。

瓦莱丽·普兰特正在竞选连任市长，她一直在强调自己在环境方面的成绩，一些示威者对市长的参加进行了鼓掌。

加拿大广播公司在现场没有看到魁省执政党 - 魁北克联盟（CAQ）的代表。

（Radio-Canada）