BC 省感染呈上升趋势，未接种疫苗者的住院率是完成疫苗接种者的 25 倍

目前 BC 省有 330 人住院，其中 148 人在重症监护室

BC 省在一份书面声明中说，全省现在有 5,697 例新冠活跃病例。

本周四的住院人数比上周四增加了 13%，比一个月前的 8 月 23 日增加了约 148%，当时有 133 人住院。

重症监护病房 ICU 的患者人数比一周前的 134 人增加了约 10%，比一个月前的 80 人增加了 85%。

到目前为止，BC 省的累计新冠病例为 181,769 例，其中 1,915 人死亡。

绝大多数住院患者未完全接种疫苗

截至到本周四，BC省 12 岁以上的人中有 87.3%已接种第一剂 COVID-19 疫苗，第二剂接种率为 79.9%。

BC省称，在新增患者中, 9 月 15 日至 21 日，未完全接种疫苗的人占新增病例的 75.5%，在住院患者中, 9 月 8 日至 21 日，未完全接种疫苗的人占住院人数的 82.6%。

BC省表示，在纳入了年龄因素后，新增患者中未接种疫苗的人住院的可能性是完全接种疫苗的人的 25.8 倍之多。

疫苗卡

BC省的居民现在也必须出示疫苗卡才能进入许多公共场所. 照片：Radio-Canada / Ben Nelms

与魁省安省类似，BC省的居民现在也必须出示疫苗卡，证明已接种疫苗才能参加许多活动, 19 岁及以上的成年人还需要出示政府签发的带照片身份证件。

BC省居民可通过省政府的网站 Health Gateway website （新窗口） 获得疫苗卡，然后下载到自己的移动设备或打印出来留存使用。

（CBC）