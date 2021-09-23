魁北克省宣布对全职护士提供奖金 $15,000

在疫情的袭击下，护士们筋疲力尽，不少人离开了医疗系统，这给那些留下来的护士带来了更多的挑战。

魁省省长弗朗索瓦·莱戈特宣布了公共卫生系统的重组计划，目标是让 4,300 名护士、护士助理、呼吸治疗师和灌注师返回公共卫生网络，他强调说：

重组工作面临的挑战是要让卫生系统的工作人员能对自己的工作时间有更多的可预测性、有更好的工作/家庭平衡，为他们提供合理的个人生活，最重要的是，停止要求他们强制加班。 魁省省长弗朗索瓦·莱戈特

魁北克省政府希望通过提供奖金来解决护士短缺问题。 照片：getty images/istockphoto

奖励护士

为此，魁北克省政府计划花费近 10 亿加元，主要用于提供奖金：

在公共卫生系统中全职工作的护士： 15,000 加元；

目前兼职的护士 (40%) 转为全职工作：15,000 加元；

退休护士重返工作，以及从私营系统进入公共卫生系统的全职护士：12,000 加元；

在缺人最严重的 5 个地区 Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec 和Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine：在上述奖金金额上追加 3000 加元。

另外，魁省政府的计划还包括培训 3,000 名行政人员，他们将帮助护士完成文书工作，以便使护士们能够把精力集中在护理患者上。

对个人生活不利的工作时间（晚上、夜间和周末）将首先安排给来自私人机构的工作人员。

（Radio-Canada）