美国授权辉瑞疫苗， 65 岁以上人群和 “高风险” 人群可打第三针

美国药品管理局 United States Medicines Agency (FDA) 宣布，符合资格的人可以在注射了第二剂疫苗 6 个月之后，开始接种这一加强针。

对于 18 岁到 64 岁 之间的人来说，因身体原因属于高风险的人，以及因为职业原因处于高风险的人，也将有资格接种第三剂。

FDA 的代理负责人珍妮特·伍德科克（ Janet Woodcock）在新闻发布稿中表示，这一定义可以包括卫生保健工作者、教师和学校工作人员、超市工作人员以及在无家可归者收容所或监狱中工作的员工等。

美国批准因职业处于高风险的人群，如超市雇员，接种第三剂新冠疫苗。 照片：Radio-Canada / Benoit Bélanger

美国联邦公共卫生机构 - 美国疾病控制与预防中心 Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 的一个专家委员会周四 （ 9 月 23 日）开会讨论这一事宜。

在美国疾病控制与预防中心对负责第三剂接种的专业人士发布详细指南之前，这些专家必须确定什么人应该被包括在高风险的定义内。