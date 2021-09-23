阿尔伯塔省的医院因新冠患者大增而不堪重负。

阿省一直在增加医院床位，以应对激增的病例数，但阿尔伯塔省卫生局 (Alberta Health Services ，AHS) 表示，包括增加的床位在内，重症监护室的接收能力已经满了 87%。

如果不把增加的床位算在内，则省级重症监护病房的容量已经达到 174%。

阿尔伯塔省中部和北部的医院受到的打击尤其严重，阿尔伯塔省卫生局在一份书面声明中表示，即使增加了床位，这些地区医院的接收量也已经超出负荷。

这些地区已有 50 多位患者被空运到省内其他地区的医院接受治疗。

医院内的新冠患者为疫情爆发以来最多

截至到本周三，阿伯塔省医院内有 1,040 名 COVID-19 患者，这是疫情爆发以来的最多人数。

根据阿尔伯塔省卫生局的数据，在过去 7 天里，重症监护室 ICU 的患者人数增加了 13%。

ICU 内目前有 302 名患者，其中绝大多数为 COVID-19 患者， 阿尔伯塔省卫生局表示，这是自疫情大流行开始以来 ICU 患者人数最多的一次。

阿尔伯塔省卫生局的发言人表示，卫生局正在采取措施，努力确保医院能满足患者的需求，包括开设更多接待病人的空间和重新部署员工。

（CBC）