魁北克省将推出禁止在学校和医院前举行反疫苗示威的法案

魁北克省长呼吁省议会的三个反对党提供合作，以便使该法案能在周四获得通过。

他说，对于那些不尊重法律的人来说，当然会有罚款。 [...] 我认为让孩子们和患者们有个和平安静的环境是非常重要的。

弗朗索瓦·莱戈特补充说，对于实施法案的方式，他还在考虑中。

反疫苗示威不断

魁省省长做出上述决定，是在蒙特利尔北部的 Henri-Bourassa 中学外发生了反疫苗示威一天后，最近加拿大各地都有类似示威事件发生。

魁北克省副省长兼公共安全部长Geneviève Guilbault 表示，在法案获得通过前，若有这样的示威集会，她已经要求警察到现场。

魁北克省公共安全部长 Geneviève Guilbault 照片：Radio-Canada

她说，在我们的社会中表达自己的意见是重要的，但与此同时，我们希望人们停止在卫生和社会服务机构、学校外面的示威。

放过我们的孩子吧

魁北克省反对党 - 魁省自由党的领袖 Dominique Anglade 表示， 对于反疫苗，我只有一条信息：别打扰我们的孩子，放过他们吧

魁省自由党议员 Marwah Rizqy 女士对省政府在这个问题上行动迟缓表示遗憾， 她说她已经提议，应该把抗议者保持在一些机构 50 米以外。

她强调说， 我重申，在魁北克省，禁止向未成年儿童做广告，这是被禁止的。我还要提醒您，在魁北克省，也禁止在儿童不知情的情况下拍摄他们，因为这侵犯了他们的私人权利。

（Radio-Canada）