【直击】第10届“移民沙龙”进行时，主席乔贾伊：魁北克欢迎你！

蒙特利尔 —— 本星期二（21日）和周三两天，由魁北克移民局主办的第10届 魁北克移民沙龙，Salon de L'immigrantion，SIIQ 大型展览会在蒙特利尔的会展中心（Palais des Congres)举行。

这是新冠疫情开始一年半以来， 移民沙龙 首次回到现场。主办机构介绍，会有超过270个企业、机构、学校等派出专业人士为新移民提供职业招聘、国际学生招生、安置、就业帮助等服务。是全加拿大最大型的移民咨询服务展览会。

魁北克移民沙龙创办人、主席乔纳森·乔贾伊（Jonathan Chodjaï ）对加广中文表示，我们的目标是为移民提供 一站式 所需要的各类信息以及服务，协助他们尽快安居、融入。

时间：9月21日以及9月22日两天（早上10点到下午6点） 地点： 蒙特利尔会展中心（palais des congres ） 需要了解情况的读者，可以查阅他们的官方网站 （新窗口）。

魁北克欢迎你！

距离开幕15分钟前，记者在展场内追踪到了移民沙龙的创始人、主席乔贾伊先生。

他边走边介绍说，今年是移民沙龙10周年。我希望能有更多民众来到现场，因为这是个绝佳的机会，你可以在两天时间与两百多家的企业机构学校人士见面，解答你在不同问题上的疑虑。而沙龙和魁北克移民部门的信息和目标是一致的，魁北克，欢迎你！

他强调说，目前魁北克和整个加拿大比任何时候都需要移民，需要劳动力市场的新鲜血液，来到这里的二百七十多间机构中有超过一百个是来招聘的。

根据他的介绍，魁北克省目前劳动力缺口大约是20万到30万。

移民沙龙展览会现场，中午时分，人慢慢多起来了。 照片：Radio-Canada

和许多大型活动一样，移民沙龙也采取了严格的防疫措施，进入展场的参观者和工作人员必须出示疫苗护照，以及戴口罩。筹备过程中，他们要克服因疫情造成的所有不确定性。最终活动能顺利举行，也是主办者和魁北克移民部不懈努力的结果。

乔贾伊先生说，几个月前，我们都不知道活动是否能如期举行。而我们也希望每个前来的人都安全，这至关重要。

他很兴奋告诉记者说，我看到大家很开心，很久没见面了。

在移民沙龙现场发抖音的自媒体人、移民顾问单蓓。 照片：Radio-Canada / Yan Liang / RCI

而他对自己创办的移民沙龙的他总结是：

我希望移民们来到这个沙龙，可以找到所有关于移民问题的信息。比如你愿意在什么地方生活，你需要一些什么服务，政府能提供一些什么服务，比如工作机会、社区服务、语言、各类专业、了解移民和融入，应有尽有。而且，最重要的是，这些机构还提供专门为沙龙参观者量身定做的服务。 乔纳森·乔贾伊（Jonathan Chodjaï ）

移民沙龙中，加拿大铁路客运维亚公司（Via）的招聘现场，Olivier Lariviere，右，和Emilie Lonjaret 告诉记者，随着铁路线路的开拓，他们需要各方面的人才。 照片：Radio-Canada / Yan Liang / RCI

在展览会现场，加拿大铁路客运公司的展台前，Olivier Lariviere向加广中文记者介绍，我们是全加拿大第一的铁路客运公司，而且未来发展会更加迅速。尽管疫情带来新挑战，但我们急需大量人才，从公众关系、政府公关、市场推广，到火车司机、网络系统操作、工程师、电力和机械维修人员等等。

华人服务中心：语言是敲门砖

满城华人服务中心和南岸华人服务中心是移民沙龙的常客了。这是一间专门为华裔移民服务的非盈利机构，创办于1976年展场。

满城华人服务中心站台上的宣传单张。 照片：Radio-Canada / Yan Liang / RCI

现场负责人Steven和崔先生和记者攀谈起来。

Steven指着桌子上的华人服务中心宣传单张介绍说，华人服务中心的服务的几个重要方面：帮助移民专业人士的就业计划，帮助新移民法语学习和培训的语言部，以及家庭部。

多年来，华人服务中心最重要的一项工作就是帮助各类专业人士找工作，比如修改简历，找到做义工的机会，这是积累魁北克工作经验的好办法。他们的就业部是与魁北克移民部合作，就业部服务人士可以通过后台系统了解到更多更及时的魁北克招聘信息。而如果就业部人士推荐的话，求职者会得到一个优先权，在查看简历以及面试上有一定的优先。 满城华人服务中心Steven

疫情期，找工作比较困难，所以也有非常多的华裔报名参与了服务中心的法语培训课程。

在一旁的崔先生补充说，法语是敲门砖，必须要学习法语。

他说，自己曾在其他法语国家工作了十几年，非常了解移民的过程和辛苦，而语言是无论如何都必须过的一关，这没办法。

此外，华人服务中心的家庭部，主要是解决家庭问题，比如家暴，家庭纠纷，甚至离婚。

俩人希望能有更多的华裔移民了解到这一系列的服务，对于新移民，这些服务都是免费的。

满城华人服务中心的Steven，右，和崔先生在移民沙龙现场。 照片：Radio-Canada / Yan Liang / RCI

自媒体人vs新移民

走过移民沙龙里的各类站台，记者忽然发现一位清瘦的长发女士正拿着手机念念有词，似乎是在做直播 —— 一番攀谈之后，记者确认，她是蒙特利尔的知名自媒体人单蓓。

单蓓笑着告诉记者，以前我来移民沙龙都是来参访的，做个视频什么的。今年却是以招聘机构代表的身份前来，刚才正在发抖音。

她解释说，去年的疫情让她的思想发声了很大的转变，于是考了一个理财顾问牌照，现在刚入行。

她称，做媒体和做金融看似隔得比较远，不过我这个年纪，会考虑得更加现实。以后，我会在自媒体多加入一些金融、社会方面的内容，这是一个自我成长的过程。

所以，她和几位同事一起来到移民沙龙，希望找到愿意成为理财顾问的候选人。

在移民沙龙，记者还遇见了独自前来的新移民陈女士，是她的法语老师推荐学生们来移民沙龙参观的。

陈女士曼声细语告诉记者，自己办移民好多年，却刚巧是在新冠疫情爆发前一段登陆加拿大。疫情开始，自己也回不去了。不过，她一直很喜欢加拿大，尤其是蒙特利尔，于是就安下心来买了房子，开始学习法语。

而她的希望是能够继续从事自己的金融老本行，来移民沙龙看看机会。

魁北克Ellis学院展台，行政总监Caroline Fontaine,右，以及Felix-Antone Delisle告诉记者，他们欢迎更多国际留学生。 照片：Radio-Canada / Yan Liang / RCI