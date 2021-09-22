经合组织警告说，富裕国家若不在疫苗上帮助贫困国家，对全球经济不利

总部位于巴黎的经济合作与发展组织周二（9月21日）发布了对全球经济状况的最新评估，说全球的复苏比一年前的预期更快，但复苏是 不均衡 的。

经合组织现在预测全球经济今年增长 5.7％， 2022 年增长 4.5％。

经合组织还预测，美国经济今年将增长 6％，欧元区经济增长 5.3％，中国经济增长 8.5％。

关于加拿大，经合组织的预测是，加拿大经济今年将增长 5.4％，这比之前预期 的 6.1% 有所下降。

疫苗分布不平等

在报告中，经合组织表示，国际社会应该在为低收入国家提供疫苗上进行更多的努力，以造福于全球人类。

多个国际机构，包括世界卫生组织（World Health Organization）在内，正在敦促发达国家把多余的疫苗提供给贫困国家，而不是先给本国人口打加强针。

例如，上个星期，英国政府建议给所有 50 岁以上的人、医疗工作者、有健康问题和免疫系统问题的人打加强针，美国等其他国家也将仿效这一措施，对部分人口提供加强针注射。

富裕国家已经承诺，通过 Covax 项目向较贫穷的国家捐赠数亿支疫苗。

通胀明年缓和

在报告中，经合组织还表示，由于经济重新开放，产生了当前的通胀压力，但通胀压力应从明年开始缓和。

今年需求的大增导致石油、金属、食品等的价格急剧上升，疫情对供应链造成了扰乱，增加了成本压力，而且运输的成本也急剧增加。