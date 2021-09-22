安大略省和新不伦瑞克省今起实施疫苗护照系统

根据新的规定，要进入有大量人群聚集的非必要公共场所（包括餐厅、健身房、体育赛事和俱乐部），所有有资格接种 COVID-19 疫苗的人需出示疫苗接种证明。

安大略省从今年 7 月 5 日开始，给 12 - 17 岁年龄组接种第二剂新冠疫苗。 照片：CBC/Evan Mitsui

安大略省首席卫生官 Kieran Moore 医生敦促人们要耐心，因为商家企业的员工需要时间来适应新要求。

他说，他希望新系统有助于提高疫苗的接种率—尤其是在安省目前感染率最高的 20 至 39 岁人群中。

新系统引争议

随着 COVID-19 新增病例不断增加， 政府正在尽力提高疫苗接种率，疫苗接种证明系统在加拿大变得越来越普遍。

然而，这些系统也引出了争议，一些人认为这侵犯了隐私和个人权利，还有一些人认为，这些系统给已经因关闭措施和变来变去的法规受到重创的企业带来了不应有的负担。

批评人士认为，疫苗护照系统给商家企业增加了负担。 照片：Maggie MacPherson/CBC

安大略省省长道格·福特 （Doug Ford）表示， 他理解有些人担心自己的公民自由受到侵犯，但更令人担忧的是感染人数突然激增，致使不得不再次封闭安省。

疫苗接种证明

疫苗护照系统适用于所有 12 岁以上的人，因为 12 岁以下的儿童目前还没有资格接种 COVID-19 疫苗。

12岁以上、因身体原因不能接种疫苗的人属于此系统的豁免范围，但必须提供一份医生或执业护士的书面文件，并使用官方抬头，说明豁免是出于医疗原因。

安大略省人可以从安省政府的网站 （新窗口）下载自己的疫苗接种证明，打印留存或把 PDF 证明存储在手机上。

同样，新不伦瑞克省的人也可以从新省政府的网站 （新窗口）下载自己的疫苗接种证明。

（CBC）