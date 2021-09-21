一些原住民在选举日之际没能投票

有些人说，投票站距离他们居住地有数百公里远，还有一些人说，尽管选民卡上说有投票站，但社区中并没有开设投票站。

三个原住民社区没有投票站

第一民族的三个社区 - Cat Lake, Poplar Hill 和 Pikangikum 是只能乘飞机抵达的偏远社区，这里在选举日时没有投票站。

在竞选活动开始时，这些社区的原住民表示，选举时间正值狩猎、捕鱼季节，他们社区中的一些成员会不在，无法投票。

加拿大选举局 （Élections Canada）发言人 Réjean Grenier 表示，加拿大选举局之前已经与这些社区会面以寻找解决方案，而且达成了一项协议，让这些社区的居民在 9 月 10 日至 13 日期间提前进行投票。

加拿大选举局 （Élections Canada）发言人 Réjean Grenier。 照片：Travis Gagnon

三个第一民族社区的领袖和居民们对提前投票取代了正规投票日的投票站的情况似乎并不知道。

加拿大选举局正在调查与这些社区之间的沟通情况。

新民主党的雇员 Tania Cameron 多年来一直为便利原住民社区的人投票而工作，她批评说，没有任何通知说这些社区因为有了提前投票的安排，所以就不会有投票站。

新民主党雇员、原住民投票活动家 Tania Cameron。 照片：Courtoisie de Tania Cameron

她说：

这太荒谬了，因为加拿大各地的城镇都进行了提前投票，而那些城镇和村庄在选举日仍然有投票站。 新民主党雇员、原住民投票活动家 Tania Cameron

（Radio-Canada）