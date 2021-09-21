加拿大自由党当选连任，仍然为少数政府

没过半数

根据截止到 9 月 21 日早上 9 点的计票统计，加拿大自由党获得 158 个议席，保守党获得 119 个议席，魁北克党团获得 34 个议席，新民主党获得 25 个议席，绿党获得 2 个席位。

加拿大众议院总共有 338 个席位，一个政党需要赢得 170 个席位才能组成多数党政府。

大选后各党席位变化不大

经过了 36 天的竞选，耗费了 6 亿加元，最后各政党在众议院的席位分配与 8 月初议会解散时的组成没有太大不同—这引发了为什么要在第四波疫情期间提前召集大选的更多质疑。

大选启动时，特鲁多在民意调查中拥有相当大的领先优势，但几天后，他的受支持率开始下降，因为许多选民对他在这场健康危机期间提前召集选举的决定表示气愤。

特鲁多在两次辩论中的中等表现，以及对以往丑闻出现的新质疑，也牵制了自由党的胜利。

但最终，加拿大的选民们决定让自由党的团队继续管理自己的国家，这个国家虽然遭受了健康危机的重创，但在死亡率和疫苗覆盖率等关键的疫情大流行指标上还是表现良好的。

大选结束后，加拿大总理Justin Trudeau 在周二凌晨发表讲话。 照片：Radio-Canada / Ivanoh Demers

（CBC）