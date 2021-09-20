【报导】直击蒙特利尔近唐人街投票站，受访亚裔选民：大选我们最关心什么？

星期一（9月20日）是加拿大第44届联邦大选投票的日子，预计会有几百万人选择在今天投票。

本台记者走访了蒙特利尔市中心在St-Urbain街上投票站，一起来看看投票的情况，以及受访华裔/亚裔选民关注议题。

投票站门前大排长龙

上午大约11点左右，记者来到了位于St-Urbain的大选投票站，这也是加拿大选举网站上标志的最靠近蒙特利尔唐人街的一个投票站。

记者现场所见，投票站门前民众大排长龙。队伍从St-Urbain的3555号排到Milton街，在街角转弯向东，几乎到了Clark街，而投票者还在不断到来。以记者目测，当时人群中有近100人。

周一上午，位于St-Urbain的投票站前，已经大排长龙。 照片：Radio-Canada / Yan Liang

选举办公室的一位年轻女士走出过队伍，一个个询问：是否随身带了选民卡，是否有带有照片的证件，是否有表明住址的信件。

正等待投票的一位先生告诉记者，他很惊讶，来投票的人比他想象得多得多。

此前，已经有报道显示，本次大选尽管是在疫情中进行，但提早投票选民近580万，比2019年高出了18.5%。

根据CBC的大选民调追踪，特鲁多领导的自由党与奥图领导的保守党民调旗鼓相当。

特鲁多在36天前宣布举行大选，希望得到多数党政府，但目前选情异常胶着。

加拿大联邦大选中的六位政党领袖。上排从左至右：自由党领袖贾斯汀·特鲁多、保守党领袖艾林·奥图尔、魁北克党团领袖伊夫-弗朗索瓦·布兰切特 。下排从左至右：新民主党领袖贾格米特·辛格、绿党领袖安娜米·保罗 、以及人民党领袖马克西姆·贝涅尔。 照片：Radio-Canada / CBC

受访亚裔选民关注议题

记者随机与准备投票的亚裔选民聊天，从六位愿意与记者交谈的选民意向来看，气候变化、经济复苏、反亚裔仇视、以及加中关系议题是他们关注的。

萧先生

来自中国的萧先生告诉记者，自己先在美国芝加哥住了十年，十一年前移民加拿大。他目前的职业是自雇。

萧先生表示，自己的孩子今年13岁，而这次大选，他最关注的议题是环境和气候变化。

他说，他会投票给对此有真正计划的政党，虽然在这个议题上绿党的政策最为突出，但是考虑到绿党没有什么执政的可能性，他很可能会选择自由党。

他称，这是自己第二次参与联邦投票，认为今年还是比较重要的一次选举。为了孩子们的未来，他也应该投票。

我们这一代或许没什么，但我为下一代会遭遇的气候变化问题感到担心。 萧先生

Avelynne与Christian是仅有的两位愿意记者拍照的受访者。 照片：Radio-Canada / Yan Liang

Avelynne与Christian

Avelynne染了一头粉红色的头发，在人群中很抢眼。她和自己的男友Christian一起来投票。

她告诉记者，自己来自多伦多，在蒙特利尔已经居住了近五年。她的韩国姓氏为康（Kang)。

她表示，自己不希望只为单一议题投票，不过今年，她最为关注和担忧的是EI（就业保险）以及疫情后的经济复苏。而Christian除了关注疫情后经济复苏，也关注原住民议题。

Avelynne称，2019年大选的时候，她投了人民党一票，因为感觉当时的人民党比较独立，反映了自己的价值观。不过，过去一年，她对人民党的表现感到失望，会选择另外的政党。

Christian表示，他会在两个最大政党之间来选择，因为他们谈论到更多大家在这个时期关心的问题。

面对投票站前大排长龙的现象

或许因为大疫情，民众更加意识到，目前政治体系中存在的问题。 Avelynne

Christian对此表示同意，认为这令更多选民走出门投票，所以对投票站门口大排长龙并不觉得吃惊。

Odette San

她简短地告诉记者，自己是一位商店经理，她没有什么特别关注的议题，但认为投票非常重要。

她个人来说，每一次选举都会出来投票，因为这是尽公民的责任。

Kate Kim

Kate来自温哥华，目前在蒙特利尔读书。她称，自己没有特别担忧的问题，但是一定会来投票，因为这是公民职责，自己的选择是会投票给对大众有益的政党。

如果一定要说到担忧，她称，环境问题对她是比较重要的话题，这两年的热浪、BC省山火导致有不少人因空气质量或其他气候原因死亡。

她坦陈，自己没有特别研究政党的纲领，感觉好多时候，竞选承诺是一回事，但实际是否可以遵守承诺又是另一回事。

她与记者特别聊起过去一年半疫情期，针对亚裔的仇恨事件骤然上升。她表示，疫情期自己大多待在家里，没有直接受到骚扰，但她了解到，有朋友受到了骚扰，她因此希望，政党能更支持亚裔社区。

Kate认为，大家都应该出来投票，在政府议题上发声。现在，网络查看一下各政党的纲领非常方便。作为加拿大公民，你应该投票，不要浪费选票。

叶先生和叶太太

叶先生和叶太太讲粤语。他们对记者表示，从中国移民蒙特利尔已经有三十年了。

对于投票现场大排长龙，他们觉得很惊讶。他们称，刚看到这样的景象差点想要离开，有些后悔没有提早投票。但最终决定留下来等待投票。

他们表示，选举投票非常重要。俩人已经对政党政策进行了过研究和讨论，认为最重要的是经济，其次是与中国的关系 —— 他们希望选择一个政府，能令加中关系不继续恶化。