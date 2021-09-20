尽管疫情仍在，加拿大人渴望着前往阳光度假地

他说，我在电视和电脑前坐了一年半，现在该变变了。他计划去古巴潜水并享受阳光。

类似 Michel Dubois 的人还有不少，尽管全球疫情还在继续，旅行业报告说，对阳光度假地的预订需求有所增加。

目前加拿大人对阳光度假地的预订增多。 照片：Reuters / Jorge Delgado

继续建议不要进行非必要境外旅行

疫情大爆发促使各国政府 - 包括加拿大政府在内 - 敦促人们呆在家里，以阻止冠状病毒及其变种病毒的传播。

加拿大政府最近放宽了对完全接种疫苗的入境旅客的限制，但对加拿大人出国旅行，渥太华仍坚持尽量避免。

加拿大全球事务部 (Global Affairs Canada ) 在一封电子邮件中说， 我们继续建议不要到加拿大境外进行不必要的旅行 ，这包括去全球的所有国家。

全球事务部还告诫了决定出国的人可能面临的实际问题。

比如， 可能会有突然增加的旅行限制，航空公司可以在没有通知的情况下暂停或减少航班，从而使一个人的旅行计划受到严重干扰，导致难以回家。

因 COVID-19 导致的旅行限制因国家/地区而异，一些国家的政府对疫苗护照越来越感兴趣，在联邦竞选活动开始之前，渥太华就已经宣布计划为国际旅行者推出此类文件。

加拿大计划对出国旅行的人设置疫苗护照。 照片：(Fernando Medina/Reuters)

疫情爆发后第二冬

多伦多大学（University of Toronto）经济学副教授安巴里什·钱德拉 （Ambarish Chandra）说，虽然政府去年冬天大力劝阻人们出境旅行，但并没能阻止所有的人出国—比如去佛罗里达的雪鸟一族。

安巴里什·钱德拉说，随着疫苗接种取得进展，渥太华对休闲旅行的立场可能需要改变。

钱德拉在接受采访时说： 我认为政府在疫情爆发后第二个冬季再说 ‘不要旅行’ 是不合理的。

（CBC）