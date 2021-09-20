辉瑞- BioNtech 表示其疫苗对 5-11 岁儿童有效

两家制药公司在一份声明中表示，他们打算 尽快 将这些数据提交给美国食品药品监督管理局、欧洲药品管理局和其他监管机构，以获得能给儿童注射的 绿灯 。

辉瑞加拿大公司的发言人 Christina Antoniou 在给加拿大广播公司的电子邮件中说，加拿大卫生部也将尽快收到这些数据。

辉瑞-BioNTech 的数据基于对 2,268 名 5 至 11 岁儿童的一项研究，他们接受了两次 10 微克剂量的疫苗，这是成人和青少年接种剂量的三分之一，给药间隔三周。

两家公司称，这种疫苗是安全的，儿童接种后反应良好，合适的剂量可引发强大的免疫反应，与 16-25 岁年龄组的免疫反应相当，疫苗的副作用也是可比的。

加拿大目前已经允许 12 岁以上年龄组接种新冠疫苗。 照片：La Presse canadienne / Nathan Denette

儿童病例增多

这是针对 5-11 岁年龄段的首个研究数据，随着孩子们重返课堂，世界各地的家长都很担忧，因为冠状病毒的 Delta 变体病例正在激增。

辉瑞 (Pfizer) 的董事长兼首席执行官 Albert Bourla 表示，自 7 月以来，美国的儿科 COVID-19 病例增加了 240%，突显出疫苗接种的必要性。

带来希望的消息

蒙特利尔大学中心医院的微生物学家和传染病专家 Cécile Tremblay 医生接受加拿大广播公司的采访时表示，这是吉祥的消息，如果加拿大监管机构最终批准儿童疫苗，也许在一个月内，这将是抗击 COVID-19 的重要进展。她说：

每个人都想快速 [给孩子接种疫苗]，因为这会产生重大影响。如果事实证明该疫苗有效且安全，我们希望尽快为学校人群接种疫苗。 蒙特利尔大学中心医院的微生物学家和传染病专家 Cécile Tremblay 医生

（Radio-Canada）