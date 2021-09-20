加拿大大选投票日来临，选民们将推选出下任政府

不过，由于邮寄投票等原因，最终投票结果的公布有可能有所延误。

在加拿大选举局（Élections Canada）登记的选民超过 2700 万人，选举前每人都会收到邮局寄来的选民信息卡，此卡须在投票站出示。

如果没有收到信息卡，人们可以在加拿大选举局的网站 （新窗口）上查询有关信息，只要输入自己住址的邮编，就能获知自己所属选区、各党在本选区的候选人名单以及投票站的地址，选民可以到自己选区的投票站登记并投票。

2021年9月20日上午大约10点半：魁北克省的选民在排队等候进入投票站投票。 照片：Radio-Canada / Hadi Hassin

在加拿大参加选举投票，必须具备以下条件：

• 为加拿大公民

• 选举日时年满 18 岁

• 能证明自己的身份和住址

投票时间

9 月 20 日，加拿大各地的投票站开放 12 小时，具体时间因省而异。

加拿大各地投票站开放时间 （当地时间）：

纽芬兰时区 8:30 - 20:30

大西洋时区 8:30 - 20:30

东部时区 9:30 - 21:30

中部时区 8:30 - 20:30

山地时区 7:30 - 19:30

太平洋时区 7:00 - 19:00

投票须知

在进入投票站后，选民必须出示驾驶执照或其他政府签发的带照片身份证件（包括联邦、省或地方政府的证件），上面应有持有者的照片、姓名和目前的居住地址。

在投票时，禁止拍摄自己的选票，否则会因违反了加拿大选举法而受到处罚。

如果选民所在的地区要求，选民在进入投票站时则必须戴上口罩，投票站也为没有口罩的人提供口罩。

2021年9月20日：萨斯喀彻温省的选民前往投票站投票。 照片：Radio-Canada / Noemie Rondeau

结果可能会更晚出来

据加拿大选举局 （新窗口）估计，在为期4天的提前投票中，已有近 580 万加拿大人进行了投票，这比 2019 年增加了 18.46%。

还有一些人选择邮寄投票，在投票日前夕，加拿大选举局说，在发出的 1,262,617 份特别选票中，目前已经收到了 923,832 份选票。

对于常规选票，加拿大选举工作人员将在周一投票结束后立即开始计票。

对于特别选票，加拿大选举局的发言人娜塔莎·高蒂尔 (Natasha Gauthier) 表示， 绝大多数 选区应在 9 月 22 日完成统计。

对这些选票的统计需要一个两步验证过程，加拿大选举局需要几天时间来验证结果。

（Radio-Canada）