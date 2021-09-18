美国政客纷纷表态：伯尼·桑德斯支持辛格，希拉里·克林顿支持特鲁多

伯尼·桑德斯

美国参议员 Bernie Sanders。 照片：Reuters / Lucas Jackson

美国参议员伯尼·桑德斯（Bernie Sanders）于周五 （9月17日）下午发布了一条推文，赞扬了加拿大新民主党领袖贾格米特·辛格（Jagmeet Singh）。

他强调，有一个党在疫情大流行期间为工人挺身而出，有一位领袖有勇气让富人支付公平的纳税份额，以便每个人都能获得他们需要的药物。

他说，这就是我支持新民主党和贾格米特·辛格的原因。

伯尼·桑德斯本人以在美国为建立全民医疗保健系统而进行的长期斗争而闻名。

贾格米特·辛格和伯尼·桑德斯在几个方面的政策相似，特别是在对超级富豪征税的问题上，这是贾格米特·辛格自竞选开始以来反复重复的题目。 .

希拉里·克林顿表态

美国前国务卿 Hillary Clinton。 照片：Getty Images / Win McNamee

在伯尼·桑德斯发布推文支持辛格之前，美国前国务卿希拉里·克林顿（Hillary Clinton）宣布支持自由党领袖贾斯汀·特鲁多。

此前一天，美国前总统奥巴马已经表示支持特鲁多，称赞他的领导才能和对民主价值观的强烈维护。

在 2019 年加拿大大选中，奥巴马也表示支持特鲁多。

（Radio-Canada）