专访 蒙特利尔爵士音乐节资深策划人奥赛梅里：终于，我们重回现场！

著名的蒙特利尔爵士音乐节终于重回现场，于9月14日至19日在艺术中心举行。

这个周末，如果你前往蒙特利尔的艺术中心，可以领略来自本地、加拿大音乐家的户外以及室内的现场演出。比如Vox Sambou，Elisapie，Shay Lia，CODE Quartet等。详情可以点击这里 （新窗口）。

由于新冠疫情爆发，2020年，蒙城爵士音乐节临时改为网络进行。到了今年，通常在六月底七月初举行的爵士乐节，因遭遇了又一波新冠疫情而延期至九月份。随着新冠第四波疫情冲击，人们一度对爵士乐节是否能如期举行充满疑问。

而爵士音乐节终于开场，这对组织者无疑是个巨大的挑战。

本台通过电话采访了资深策划人莫林·奥赛梅里（Maurin Auxéméry）。

蒙特利尔爵士音乐节资深策划人莫林·奥赛梅里（Maurin Auxéméry）。 照片：Radio-Canada / submitted by Montreal Jazz Festival

需要疫苗护照进入现场

周四下午，记者前往爵士音乐节的现场，发现即便是进入大型户外音乐会场地，也需要疫苗护照 —— 需要出示官方凭证，证明你接种了两剂疫苗。

而且，观众需要先换取现场门票，以此将观众分在不同的区域，每个区域都有人数限制。

奥赛梅里在访问时表示，这个程序是我们和魁北克卫生部，以及蒙特利尔市政府来来去去商量了很久才确定的。我们做出了计划，需要这些部门批准，前后花了数月，非常具有挑战性。

他表示，这套程序设定可能会让许多人觉得有些复杂，但因为新冠疫情，在公众安全上面，我们不能马虎。当然，我看到观众们对能在现场观看演出，依然很兴奋。

而在舞台外围，观众是可以自由活动的。比如，在中心一侧，靠近Sherbrook街，安置了一架大钢琴，以及其他一些游戏项目，家长可以带着孩子们玩耍。

爵士音乐节专门为孩子们设立的巨型钢琴。 照片：Radio-Canada / Yan Liang

战胜了许多不确定性

蒙特利尔爵士音乐节创立于1978年，四十多年来已经成为城中盛世，甚至有世界各地的爵士迷专门在爵士音乐节期间赶来观看。

回顾过去的一年半，奥赛梅里表示，最困难的状况是我们不知道会发生什么，原本的计划总是被出现的新冠疫情打断。

但他强调，自己和团队保持了乐观情绪。即便是在2020年，我们也能以最快的速度改变形式，组织了网络音乐会，依然很成功。

他称，到了今年，我们明白像往年那样组织国际艺术家前来演出是不大现实的，我们专注于本地艺术家，专注于加拿大的艺术家。

与往年的要求相同，我们希望多元，我们也意识到本地人才是巨大的。你或许想不到，所有这些演出，包括确定邀请的艺术家，都是在很短时间完成的，也就是一两个月吧，你想想这中间的工作。

而从推出的演出节目单上看，他们邀请到了差不多四十位艺术家 —— 这个数字也就是往年爵士节的十分之一，而这已经是当地很久未有的现场演出盛会了。他们来自加拿大的不同风格艺术家，爵士乐、蓝调、嘻哈、灵魂乐、RnB。

奥赛梅里对未来恢复正常充满期待。他告诉记者，2022年爵士乐节计划如期举行，目前邀请到的艺术家非常棒。

资料图片。1999年，蒙特利尔爵士音乐节的盛况。 照片：La Presse canadienne / PAUL CHIASSON

反映社会与艺术的多元

在超过一年半的疫情期当中，我们生活的整个社会也发生了很大的变化，包括黑人的命也是命抗议，针对亚裔的仇恨，以及在应对疫情上出现的分歧。

奥赛梅里表示，蒙特利尔爵士音乐节一直非常专注于多元与社会，这对爵士节很重要。而这些年来，他们尤其关注性别的平衡，来自原住民和少数族裔的声音等。

他认为，年轻一代认真关注这些问题，非常有趣，将带来更大的变化。

最后，他表示，他对华裔爵士乐和爵士乐音乐人很感兴趣，希望以后可以更多呈现。

蒙城爵士乐节，偶遇五位来自中国的留学生。左二为正在麦吉尔大学学习爵士乐钢琴的孟珂。 照片：Radio-Canada / Yan Liang

有意思的是，在周四的演出现场，我偶遇了5位来自中国的留学生。当中孟轲正是麦吉尔大学音乐系的学生，之前学习古典钢琴，现在转为爵士乐。

她告诉记者，在国内，上海的爵士乐发展相当不错了。而在蒙城，很有爵士乐的氛围。而这样大型的爵士乐节，她们都非常喜欢。