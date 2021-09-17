加拿大2021 联邦大选：如何实时跟踪投票结果

以下是跟踪大选实况的途径：

网上

您将能够在我们的实时结果页面上跟踪每个选区的选举结果。

我们的记者们将让您在白天和夜晚及时获知全国各地的关键新闻和反应，并将播放加拿大广播公司大选夜特别节目。

Find all that at CBCNews.ca （新窗口）.

https://ici.radio-canada.ca/elections-canada-2021 （新窗口）

电视

加拿大广播公司 CBC 的主持人 （从左到右） : Ian Hanomansing, Rosemary Barton, Adrienne Arsenault 和 Andrew Chang 将联合主持大选特别节目。 照片：Radio-Canada

2021 年加拿大投票：选举之夜 （Canada Votes 2021: Election Night ）特别节目将在下周一（9 月20日）北美东部时间 ET 18:30 / 太平洋时间 PT 15:30 开始播出，第一主持人为加拿大广播公司首席政治记者罗斯玛丽·巴顿 (Rosemary Barton)。

她将与分布在各地的其他主持人以及专家一起，汇总分析各地投票的结果。

大选夜特别节目还将与在全国各地的记者联线，对各选区情况进行实地报道，电视报道收看途径：

CBC TV.

CBC News Network （新窗口）.

CBC Gem （新窗口）, including an ASL stream （新窗口）.

CBCNews.ca （新窗口）.

CBC News App on iOS （新窗口） and Android （新窗口）.

CBC News YouTube page （新窗口）.

广播

CBC 电台的特别选举节目将于周一晚上（9 月20日）北美东部时间 ET 19:00 / 太平洋时间 PT 16:00 开始播出，收听渠道如下：

CBC Radio One.

CBC Listen app on iOS （新窗口） and Android （新窗口）.

Streaming online （新窗口）.

（CBC）