在魁北克省北部，联邦大选的候选人正在敦促原住民投票

在 2019 年的联邦大选中,这个选区的选民投票率仅为 49.8%,而魁北克省整体的投票率为 67.3%。

这个选区超过 30% 的选民是原住民,在 2021 年大选中,不同政党的候选人正在努力工作,希望说服更多人去投票。

原住民机构 The Assembly of First Nations 已将 Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou 定为全国 24 个原住民选民能决定候选人胜负的选区之一。

两名原住民候选人参选

自由党候选人 Lise Kistabish (Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou 选区) 在竞选中。 照片:Radio-Canada / Martin Guindon

而且,这个选区也是第一次有两名原住民候选人参加竞选。

来自 Pikogan 的 Lise Kistabish 正在代表自由党参加竞选,而来自 Chisasibi 的 Pauline Lameboy 正在代表新民主党参加竞选。

自由党候选人 Lise Kistabish 说,殖民化的历史影响使原住民选民对联邦和省级政治不太感兴趣。

她说,我真诚地希望人们能出去投票,让我们在议会和政府中有发言权……这样我们就可以解决我们的问题和优先的事项。

新民主党候选人 Pauline Lameboy (Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou 选区)。 照片:Radio-Canada / Marc-André Landry

新民主党候选人 Pauline Lameboy 也表示,这里没有人代表原住民发声,我希望我能在选举中有所作为。

(CBC)