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竞选最后一周，大佬纷纷下场助阵：克雷蒂安、马尔罗尼和......奥巴马
加拿大联邦大选的竞选进行到最后一周。为了鼓舞士气，几个主要政党纷纷请出本党大佬下场助阵。87岁的自由党前总理克雷蒂安(Jean Chrétien)和82岁的保守党前总理马尔罗尼(Brian Mulroney)本星期分别前往安大略省布兰普顿市和魁北克省奥弗德市，支持各自所属政党的现任领袖。自由党几天前中了魁北克省长勒格的冷箭，今天却喜获美国前总统奥巴马发声支持。
马尔罗尼星期三（9月15日）晚上与妻子一起在奥弗德市市出席保守党支持者集会。他在讲话中称赞保守党领袖奥图尔（Erin O'Toole）的领导能力，称他有在任何情况下捍卫自己的原则的勇气。他讲得滔滔不绝，工作人员两次以为他已经结束，开始放音乐，但他只是停下来喘一口气而已。
不过，在奥图尔几年前竞选党领袖时，马尔罗尼支持的是他的对手、前内阁部长麦凯（Peter MacKay）。
自由党前总理克雷蒂安星期二在布兰普顿的竞选集会上讲话，为自由党候选人站台。克雷蒂安一向欣赏特鲁多，这不是他第一次出来为这个后辈造势。他在讲话中不客气地批评魁北克党团领袖布朗谢（Yves-François Blanchet）关于特鲁多不能代表魁北克人的说法，又抨击奥图尔在托幼服务、枪支管理、堕胎和气候变化等方面态度飘忽不定。他讽刺地说，奥图尔用嘴巴的两边各说一套，这是他做不来的。
克雷蒂安因脸部神经问题，一边嘴角几乎不能动，因此说话时显得嘴部歪斜。保守党过去曾在竞选广告中拿这个缺陷嘲笑他长得丑。
美国前总统奥巴马星期四在一则推文中对特鲁多表示支持，称他是出色的领导人，是民主价值观的强有力的声音，并预祝他大选获胜。
（Radio-Canada，adaptation en chinois par Wei Wu）