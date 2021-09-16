竞选最后一周，大佬纷纷下场助阵：克雷蒂安、马尔罗尼和......奥巴马

马尔罗尼星期三（9月15日）晚上与妻子一起在奥弗德市市出席保守党支持者集会。他在讲话中称赞保守党领袖奥图尔（Erin O'Toole）的领导能力，称他有在任何情况下捍卫自己的原则的勇气。他讲得滔滔不绝，工作人员两次以为他已经结束，开始放音乐，但他只是停下来喘一口气而已。

不过，在奥图尔几年前竞选党领袖时，马尔罗尼支持的是他的对手、前内阁部长麦凯（Peter MacKay）。

自由党前总理克雷蒂安星期二在布兰普顿的竞选集会上讲话，为自由党候选人站台。克雷蒂安一向欣赏特鲁多，这不是他第一次出来为这个后辈造势。他在讲话中不客气地批评魁北克党团领袖布朗谢（Yves-François Blanchet）关于特鲁多不能代表魁北克人的说法，又抨击奥图尔在托幼服务、枪支管理、堕胎和气候变化等方面态度飘忽不定。他讽刺地说，奥图尔用嘴巴的两边各说一套，这是他做不来的。

克雷蒂安因脸部神经问题，一边嘴角几乎不能动，因此说话时显得嘴部歪斜。保守党过去曾在竞选广告中拿这个缺陷嘲笑他长得丑。

美国前总统奥巴马星期四在一则推文中对特鲁多表示支持，称他是出色的领导人，是民主价值观的强有力的声音，并预祝他大选获胜。

（Radio-Canada，adaptation en chinois par Wei Wu）