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美英澳安全合作协定：美国将向澳大利亚转让核潜艇技术

莫里森。

澳大利亚总理莫里森与英美两国领导人通过视频共同召开新闻发布会。

照片：La Presse canadienne / AP/Mick Tsikas

RCI

美国、英国和澳大利亚宣布签署一项新的印太地区安全合作协定，建立“历史性的”三国合作伙伴关系。这项协定最引人注目的内容是美英将帮助澳大利亚建立核潜艇部队。虽然三国领导人在视频会议上没有提到中国，但是这项协定被普遍认为是为了抗衡中国在在印太地区的威慑力。

美国总统拜登、英国首相约翰逊(Boris Johnson)和澳大利亚总理莫里森(Scott Morisson)星期三（9月15日）通过三方视频会议宣布了这一被命名为AUKUS的新协定。根据该协定，美国将向澳大利亚提供技术和其他支持，帮助澳在南部城市阿德莱德建造核动力潜艇。在此之前，英国是唯一一个获得美国核潜艇技术的国家。

核潜艇比常规动力潜艇速度更快，更难被发现，因其强大的续航能力可以在水下停留更长时间。莫里森表示，澳大利亚并不寻求拥有核武器，未来的核动力潜艇上将只配备常规武器。三国领导人都强调将遵守相关国际条约，履行核不扩散义务。

前白宫副国家安全顾问博明（Matt Pottinger）说，强大的军队会让一个国家在面对恫吓时更自信。现在印太地区的国家面临的问题之一是中国变得更加蛮横，更不想通过建设性的外交途径解决问题。

中国外交部说，美英澳的核潜艇合作会破坏地区和平稳定，加剧军备竞赛并损害国际核不扩散努力。

AUKUS的内容还包括三国将在网络防卫，人工智能和量子技术方面进行合作。

澳大利亚的邻国新西兰自1985年起制定了禁止任何核动力船舰经过该国水域的法律。新西兰总理阿德恩（Jacinda Ardern)表示，新西兰不会为AUKUS修改这项法律。

（Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu)

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