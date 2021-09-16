美英澳安全合作协定：美国将向澳大利亚转让核潜艇技术

美国总统拜登、英国首相约翰逊(Boris Johnson)和澳大利亚总理莫里森(Scott Morisson)星期三（9月15日）通过三方视频会议宣布了这一被命名为AUKUS的新协定。根据该协定，美国将向澳大利亚提供技术和其他支持，帮助澳在南部城市阿德莱德建造核动力潜艇。在此之前，英国是唯一一个获得美国核潜艇技术的国家。

核潜艇比常规动力潜艇速度更快，更难被发现，因其强大的续航能力可以在水下停留更长时间。莫里森表示，澳大利亚并不寻求拥有核武器，未来的核动力潜艇上将只配备常规武器。三国领导人都强调将遵守相关国际条约，履行核不扩散义务。

前白宫副国家安全顾问博明（Matt Pottinger）说，强大的军队会让一个国家在面对恫吓时更自信。现在印太地区的国家面临的问题之一是中国变得更加蛮横，更不想通过建设性的外交途径解决问题。

中国外交部说，美英澳的核潜艇合作会破坏地区和平稳定，加剧军备竞赛并损害国际核不扩散努力。

AUKUS的内容还包括三国将在网络防卫，人工智能和量子技术方面进行合作。

澳大利亚的邻国新西兰自1985年起制定了禁止任何核动力船舰经过该国水域的法律。新西兰总理阿德恩（Jacinda Ardern)表示，新西兰不会为AUKUS修改这项法律。

（Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu)