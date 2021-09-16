资深保守党义工袁育红：经济政策与支持自由民主理念是我最看重的

加拿大第44届大选开始以来，本台推出了 #遇到候选人 系列，先后对自由党、新民主党、以及绿党几位华裔候选人进行专访。 令加广记者感到遗憾的是，安省与BC省的几位保守党候选人谢绝了采访请求。

袁育红（Cathy）是安大略省非常活跃的华裔保守党支持者。今年大选季，她继续为安省保守党候选人做义工。在她微信朋友圈里的信息，相当多的内容是关于选举议题，民主自由议题。

本周一，她就正在举行的联邦大选以及自己支持的保守党选情接受了加广中文太的采访。

袁育红笑称自己的名字非常具有文革的时代特色。她在广州出生长大，移民前是一位内科医生，并取得了博士学位。她曾分别在荷兰以及英国留学。2002年，她以技术移民身份抵达加拿大。 目前，她在安大略省一所大学的医学实验室工作，并取得了她的第二个硕士学位。

为什么支持保守党？

和Cathy采访聊天，她快人快语，信息量很大，而且知无不言，言无不尽。

她强调说： 经济政策和支持民主自由理念是我最看重的 ，并表示，自己赞赏保守党支持中产、平衡预算的财政政策，也支持保守党在反极权、支持民主自由方面公开的强硬态度。

她说，我个人来说，希望加拿大执政党能够继续支持维吾尔人，支持香港人，支持台湾，这更符合我的理念。

在中国从没有机会真正投票选举的袁育红一直对政治感兴趣，并向往拥有投票权。

移民之初，还没有资格投票，每到选举来临，看到街上的牌子，候选人造势，她都会着迷。

2005年左右，她拿到了公民身份，也开始正式参与当地政治活动。她把那个阶段称为加拿大 最美好的时期 —— 因为当时的加拿大总理是斯蒂文·哈珀。

Cathy认为，哈珀 形象稳重，没有什么特殊背景，让人觉得任何人，你只要努力，都可以参选 ，还有 哈珀的辩论风格以及他的视野都令自己欣赏 —— 她似乎从一开始，就把自己定位为中间偏右的保守派，也花了很多时间去研究自由党和保守党的政策与区别。

她提醒大家，加拿大的左派和右派与中国人从小理解的极左或右派是不一样的。

提到目前的保守党领袖奥图（Erin O'Toole)，Cathy也直言，奥图是个有经验的政治人物，他曾经有军队的经历，不是含着金钥匙出生的。不过，他刚刚担任保守党领袖，大家可能还不大认识他。而且，他的形象上，很容易让人觉得是老派的白人保守派 —— 其实，他比特鲁多还小一岁。还有，在辩论中，奥图的法语没有给他加分，毕竟他不是法语选区长大的。

Cathy个人的预测是，这次大选依然会是自由党的少数政府。

而她所在选区的保守党候选人是Bert Laranjo。Cathy表示，他是自己的朋友，一位葡萄牙裔的移民，一位护士，他非常有理想，希望加拿大可以选出第一位护士议员。

2006年，时任加拿大总理的斯蒂文·哈珀。 照片：The Canadian Press / Mike Thomas

华裔参政：多看本地信息源，进行事实查证

提起华裔参政问题，Cathy的分析是，华裔移民加拿大，生活在加拿大，儿女生长在加拿大，我们首先是个加拿大人。而投票是公民参与政治最关键的一环，不然，你就只能被别人代表了。

Cathy认为，华裔目前还是受到太多中文自媒体的影响。她举例，今年微信群广为流传的文章中，不断提及保守党 反中 ，如果当选对华裔如何如何不利。

她表示，看看美加，哪一个主要政党是靠反中存在的？任何政党都会根据选民的意愿来制定政策，这是民主政治的基本。华裔选民不应该把自己的选票意向限定在加中关系上，也不应该把中国政府的行为与个人联系起来。

她继续分析说，加拿大作为一个整体对人权自由的话题不可能不关心不发声的，这个与政党的关系非常小，而是与加拿大整体的价值观相关，比如对维吾尔人，对香港，对两个麦克，加拿大哪一个主要政党可以不关注呢？

她补充说，竞选期间她不看中文自媒体的另一个原因是，自媒体中对政党和政治人物的相互攻击 很无谓 ，没有事实基础和分析，只是单纯攻击某个人或某个党。

她提醒华裔选民，应该理解民主选举中，政党之间不是 你死我活 。应该看到民主选举之后，政敌之间都是要祝贺获胜者的，因为无论他们如何在政策上不同，也不是敌人。

她说：华裔参政不单只是投票人数，还要根据自己的理解，自己的分析和事实查证来做决定，需要更多的了解当地，比如英文的信息和分析。如果你只活在中文世界中，即使投票100%，对这个国家的民主也是没有建设性的，并没有帮助你的后代活在一个更好的世界里。

袁育红现在花大量时间为本选区的保守党候选人扫街拜票。（本人提供） 照片：Radio-Canada / submitted by Cathy Yuan

每个周末都去助选

作为政治选举的资深义工，Cathy说起义工工作如数家珍。

她介绍说，在总理宣布解散议会举行新一届大选之后，首先要为候选人寻找竞选办公室，要开始招聘组织义工，准备竞选需要的信件、宣传单张、候选人竞选招牌等。

而义工也分为很多不同团队，负责筹款，扫街拜票（canvassing)，打电话，或是在选民住宅区插候选人竞选招牌。

Cathy说，这就是志同道合的朋友在一起做某件事情。

而她最近主要的活动是扫街拜票 。义工团队将选区内画出区域，一条街道上从第一家一户户敲门，向选民介绍自己支持的候选人，介绍政党纲领，了解选民的投票意向，以及对一些政策的反馈等。

Cathy解释说，扫街拜票其实也是一个区域内大致的民调，可以了解选区中有多少选民是支持我们的，支持和不支持的理由。对支持保守党的选民，可以提醒他们投票的程序，通知他们什么时候投票，投票日是否需要帮助等等。而如果对方还没有决定如何投票，可以向他们解释自己支持政党的政策，试着说服对方投自己一票。如果选民提出新的问题，我们也可以记下来，反馈给候选人。

她说，自己原本是个害羞的人，根本没有想到自己有一天会敲开陌生人的门，向他们解释党派政策 —— 尽管大部分加拿大人都是很亲切的。

而她的另一个重要工作是给选民打电话。除了英文，她可以说流利的普通话和粤语，她会按照选区内一些华裔选民名单，一一与他们联络。

而到了大选日当天，她的工作是督促支持自己政党的选民出门投票。

她说，那时候，所有的政策宣讲都已经结束，所有决定已经做好了，该提早投票的已经投了，最重要的敲门要选民出门投票。

袁育红已经提前投票，也鼓励大家投票。（本人提供） 照片：Radio-Canada / submitted by Cathy Yuan

希望消除保守党的呆板印象

在采访中，Cathy多次表示，希望能够澄清大家对保守党的呆板印象，那就是觉得，保守党都是白人，甚至白人至上，种族主义者。

她说，保守党是个很大的一个伞，下面有很多不同保守立场的人，但保守党作为一个中偏右的政党与极右派是不同的，是会划清界限的。

她举了个例子。第一次参加选区保守党党员年度大会的时候，坐在她旁边的是位理事会成员 —— 一位本地出生的印度裔人士。或许因为当地华裔不多，也从来没有见过亚裔参与年度会议，他觉得她很有意思。

之后，要选择理事会成员的时候。那位先生就说，你来吧，还把Cathy的名字写了上去。结果，大家还都投了她的票，她就成了选区理事会成员。

她个人甚至觉得，因为是女性是华裔，她在保守党得到了更多的机会和关注。

而从那之后，她每个月参加保守党代表会议，了解党的政策，也反映大家的意见。在这个过程中，她学习到了很多，丰富了对加拿大政治的认知。