疫情严峻: 阿尔伯塔省长道歉，防疫政策大转弯

从星期四起，12岁以上的阿尔伯塔人在进入餐馆、酒吧等商家和参加聚会时须出示疫苗接种证明或病毒检测阴性的证明。不要求顾客出示证明的商家将受到更严格的防疫限制。

其他措施包括室内私人聚会人数不得超过10人，且参加者必须完成疫苗接种；户外聚会人数不得超过200人；餐馆自下星期一（9月27日）起停止室内用餐，室外每桌不得超过6人。

阿尔伯塔省新冠病例和住院人数过去几周来不断上升，医生和防疫专家数次发出警告。星期三一天之内，该省新增1609起新冠病例，24人死亡。省首席卫生官辛肖（Deena Hinshaw）说，这意味着昨天每个小时都有一人死亡。

肯尼说，太快从防疫转向与病毒共存是一个错误，但是他仍然认为七月份时决定放开限制是正确的做法，因为当时感染人数减少而接种疫苗的人数上升。

现在，阿尔伯塔省的医疗系统已经不堪重负。到星期三为止有877名新冠患者住院，其中218人在ICU。而总人口三倍于阿省的安大略省目前的新冠患者住院人数和ICU收治人数分别是346人和188人。

肯尼说，如果不立刻采取措施，阿尔伯塔省各医院的人力和ICU床位都坚持不到十天。

他表示，此前他基于对尊重隐私权的考虑，一直坚持不像其他省一样实行疫苗护照。但是现在疫情如此严峻，保护公众生命安全是省政府的首要任务。但是这并不意味着强迫人们接种疫苗。拒绝疫苗的人可以选择出示病毒检测证明。

有分析人士认为，阿尔伯塔省保守党政府在疫情压力下不得不承认此前抗疫不力，可能会给正在竞选的联邦保守党领袖奥图尔（Erin O‘toole)带来负面影响。

（CBC News, CP， adaptation en chinois par Wei Wu)