奥图尔抨击特鲁多在室内举办大型竞选活动

自由党集会遭质疑

奥图尔在魁北克省萨格奈（Saguenay）市的一个竞选活动中对记者表示，特鲁多昨晚在安大略省布兰普顿 （Brampton）市的一个宴会厅接待了大约 400 人， 充分展示了他的权利和特权 。

奥图尔说， 正如我所说，他总是要当第一。

在布兰普顿宴会厅 Speranza Banquet Hall 举行的竞选活动中，自由党的支持者挤在一起的照片在社交媒体上引出了一些反应。

虽然自由党竞选活动的组织者敦促参加者保持距离，但支持者们聚到舞台附近看特鲁多、前总理让·克雷蒂安（Jean Chretien）和密西沙加 （Mississauga）市的前市长黑兹尔·麦卡利恩 （Hazel McCallion）。

参加者都往前凑，挤在房间的前面，彼此间几乎没有距离，而宽敞的宴会厅后面几乎是空的。

自由党领袖贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau） 9月14日在安省布兰普顿市参加一个竞选集会。 照片：La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Speranza 宴会厅在疫情时期被允许接纳 500 人，为正常时 1,000 人的 50%，因此，自由党大约 400 人的集会人数没有违反省级规定。

根据安大略省当前的 COVID-19 指南，只要人们之间可以保持两米的距离，就允许重新开放此类室内聚会。

特鲁多反驳

特鲁多周三为这场活动进行了辩护，他说该活动 遵循了有关容纳人数的所有公共卫生指南 。

他还说，高疫苗接种率意味着有更多像昨晚集会这样的活动可以安全举行。

他在哈利法克斯举行的一次竞选活动中表示，我们需要认识到，近 80% 的加拿大人做了正确的事情，接种了疫苗，这意味着他们越来越有可能重新做自己喜欢做的事情。

特鲁多接着说，保守党领袖甚至不要求本党的候选人在参加竞选活动之前接种疫苗，他不会向奥图尔学习疫情管理的经验。

新民主党领袖贾格米特·辛格 （Jagmeet Singh）今天也因周二在安大略省温莎（Windsor）一个小型机场机库内举行的室内集会而受到质疑。

2021 年 9 月 14 日：新民主党领袖贾格米特·辛格 （Jagmeet Singh）在安大略省温莎市参加竞选活动。 照片：(Jonathan Hayward/The Canadian Press)

贾格米特·辛格说，我们总是尽量在户外或在通风良好的区域，当时我们打开了机库门，但这一提醒是对的，我们将尽可能保持警惕。

（CBC）