8 月通货膨胀率飙升至 4.1%，为 2003 年以来最高水平

加拿大统计局周三 （ 9月15日）报告说，8 月份的年通货膨胀率达到 4.1%，这比 7 月份的 3.7 有明显升高。

住房、汽车、旅行成本大增

几乎所有类型的商品或服务今年 8 月份都比一年前贵了很多，包括住房（上涨 4.8%）、交通（8.7%）和食品（2.7%）。

与新房价格相关的房屋重置成本指数从去年 8 月到今年 8 月上涨了 14%。这是该指标自 1987 年以来的最大跃升。

蒙特利尔银行经济学家道格·波特（ Doug Porter） 指出， 包括航空旅行在内的一些行业处于全面 重新开放 模式，其中机票价格飙升 37.5%，是造成这一跃升的最大因素， 酒店收费上涨了 12%。与此同时，汽油价格与去年相比上涨了 32%。

机票价格等旅行的费用大涨。 照片：iStock

通胀大升原因

供应链问题导致货品短缺，推高了可用产品的消费者价格，汽车是个最好的例子。

道格·波特指出，过去一年新车价格上涨了 7.2%，这是自 1994 年以来的最快增速。

半导体芯片的持续短缺限制了汽车公司生产的汽车数量，从而推高了现有汽车的价格，汽车的短缺也推高了二手车的价格，使经销商面临库存严重短缺。

通货膨胀率飙升的另一个原因是一年前爆发的 COVID-19 人为地压低了价格，从而使现在的通胀率看起来更高。

但 8 月的数字确实表明，生活成本从根本上在快速上涨。

道格·波特说： 一些大幅上涨是由重新开放的压力推动的，一些是由基础效应推动的……还有一些 ... 可能是暂时的供应链问题。