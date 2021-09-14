美国通胀率上涨幅度有所放缓

美国劳工部周二 （9月14日）发布的数据显示，8 月份美国消费者价格指数环比上涨 0.3%，低于 7 月份的 0.5% 和 6 月份的 0.9%。

如果不包括波动较大的食品和能源成本在内，核心通胀率环比在 8 月份小幅上涨了 0.1%。

在过去的 12 个月里，美国的消费者物价指数同比上涨了 5.3%，核心通胀率同比上涨了 4%。

疫情扰乱了供应链。 照片：Radio-Canada / Ivanoh Demers

共和党人因今年的价格飙升抨击拜登政府，但美国政府官员坚称，价格上涨将是暂时的，随着供应链问题的解决，价格将开始恢复到更为正常的水平。

暂时性 通货膨胀

经济学家也一直对高通胀率持谨慎态度，认为现在的高数字主要是由于一年前 COVID 疫情爆发人为拉低了基准价格，而持续的供应链问题更是人为导致通胀率居高不下。

加拿大蒙特利尔银行 BMO 的经济学家 Jennifer Lee 表示，8 月的数字无论以任何指标来衡量都很高，但似乎确实表明正在失去动力。

她说， 这是每月大幅上涨的结束吗？我不会这么说，因为需求仍然强劲，而且随着工资的上涨可能会进一步回升。

她指出， 二手车价格是近几个月导致高通胀的主要因素之一，但其价格在 8 月份下降了 1.5%，这是自 2 月份以来的首次下降。

疫情导致加拿大和美国的二手车供应紧张。 照片：Radio-Canada / Gabrielle Morissette

加拿大道明银行 TD 的莱斯利·普雷斯顿 (Leslie Preston) 指出， 与旅行相关的 价格一直是推动春季通胀上升的重要因素，但在 8 月份下跌。与此同时，住房和医疗用品的价格上涨。

加拿大将在周三公布 8 月份的通胀数据， 7 月加拿大的通胀率达到 3.7%， 为 10 年来高位，经济学家预计 8 月的数字会更高。

（CBC）