- 主页
- 经济
美国通胀率上涨幅度有所放缓
美国 8 月的通胀率远低于经济学家的预期，为 7 个月来最小涨幅，为通胀上行压力有可能在减弱带来了希望。
美国劳工部周二 （9月14日）发布的数据显示，8 月份美国消费者价格指数环比上涨 0.3%，低于 7 月份的 0.5% 和 6 月份的 0.9%。
如果不包括波动较大的食品和能源成本在内，核心通胀率环比在 8 月份小幅上涨了 0.1%。
在过去的 12 个月里，美国的消费者物价指数同比上涨了 5.3%，核心通胀率同比上涨了 4%。
共和党人因今年的价格飙升抨击拜登政府，但美国政府官员坚称，价格上涨将是暂时的，随着供应链问题的解决，价格将开始恢复到更为正常的水平。
暂时性通货膨胀
经济学家也一直对高通胀率持谨慎态度，认为现在的高数字主要是由于一年前 COVID 疫情爆发人为拉低了基准价格，而持续的供应链问题更是人为导致通胀率居高不下。
加拿大蒙特利尔银行 BMO 的经济学家 Jennifer Lee 表示，8 月的数字无论以任何指标来衡量都很高，但似乎确实表明正在失去动力。
她说，
这是每月大幅上涨的结束吗？我不会这么说，因为需求仍然强劲，而且随着工资的上涨可能会进一步回升。
她指出，
二手车价格是近几个月导致高通胀的主要因素之一，但其价格在 8 月份下降了 1.5%，这是自 2 月份以来的首次下降。
加拿大道明银行 TD 的莱斯利·普雷斯顿 (Leslie Preston) 指出，
与旅行相关的价格一直是推动春季通胀上升的重要因素，但在 8 月份下跌。与此同时，住房和医疗用品的价格上涨。
加拿大将在周三公布 8 月份的通胀数据， 7 月加拿大的通胀率达到 3.7%， 为 10 年来高位，经济学家预计 8 月的数字会更高。
（CBC）