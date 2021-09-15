加拿大 2021 大选：提前投票的人数大增

加拿大选举局（Elections Canada）周二（9 月 14 日）表示，从上周五到本周一的四天提前投票中，有近 580 万加拿大人投了票。

这比 2019 年大选期间提前投票的人数增加了约 18%，2019 年有近 490 万加拿大人提前投票。

加拿大首席选举官斯蒂芬·佩罗 (Stephane Perrault) 在新闻发布会上说： 我要感谢提前投票的选民的耐心和帮助，使每个人都能安全地投票。

2021年许多加拿大人进行了提前投票。 照片：Evan Mitsui/CBC

邮寄投票人数低于预期

与此同时，在 9 月 14 日的最后期限之前，略超过一百万加拿大人申请获得可以邮寄的特殊投票工具包。

这个数字低于之前的预测，加拿大选举局上个月曾表示，预计今年将有 200万 至 300 万加拿大人通过邮寄方式投票， 2019 年大选期间有约 50,000 人通过邮寄方式投票。

特殊选票工具包不包括候选人名单，选民必须在选票上写下他们选择的候选人的姓名。

加拿大选举局（Elections Canada）的办公室设置了邮寄选票收集处，人们可以把特别选票送到那里。

邮寄选票将使计票会出现延误

尽管邮寄投票的人数远低于预期，但预计邮寄选票仍将使 2021 年的选举变得不寻常，在一些竞争激烈的选区，选举的最后结果可能会延迟几天才能出来。

首席选举官斯蒂芬·佩罗说，选举官员要到 9 月 21 日才开始计算邮寄选票，以确保能包括截止日期前收到的所有选票，而邮寄选票的计数可能需要两到五天的时间。

因此，在一些候选人获票数非常接近的选区，最后结果大概要等上几天才能揭晓。

在 2019 年的联邦大选中，有 9 个选区的最后结果仅相差 500 票或更少。

9 月 20 日大选日

加拿大选民将在下周一，9 月 20 日进行投票，投票时选民们需要戴口罩，进入投票站时要消毒双手。

此外，加拿大选举局提议用一次性铅笔，另外，选民也可以自带铅笔。

（CBC，Radio-Canada）