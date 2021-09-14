保守党领袖奥图尔呼吁加拿大人为这次 “不必要也不需要的选举” 惩罚特鲁多

从竞选活动开始的第一天起，反对派的领导人就抨击特鲁多在第四波疫情来袭时召集选举。

今天，奥图尔在安大略省拉塞尔 （Russell）的一个竞选活动中对记者说，在健康危机期间召集提前选举的领导人 不是一个可以信任的人 。

特鲁多反击

自由党领袖特鲁多今天也对保守党领袖发起抨击。

自由党领袖特鲁多在大选竞选中。 照片：La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

特鲁多在不列颠哥伦比亚省列治文 （Richmond）的竞选活动中表示，加拿大正处于疫情大流行的关键时刻，选民应该在这场斗争的下一阶段就如何治理国家发表意见。

特鲁多还表示，投票支持保守党威胁到公共卫生状况，因为奥图尔反对让联邦公务员和旅行的人强制接种疫苗。

上周，奥图尔不得不为一名在安大略省彼得堡（Peterborough）竞选的保守党候选人进行辩护，这名候选人尚未全部接种疫苗，自由党称这是不负责任的决定。

（CBC）