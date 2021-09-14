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保守党领袖奥图尔呼吁加拿大人为这次 “不必要也不需要的选举” 惩罚特鲁多
RCI
现在距离大选日仅剩下 6 天，加拿大保守党领袖艾林·奥图尔 (Erin O'Toole) 正在加大对自由党对手施压，他呼吁加拿大人惩罚特鲁多 (Justin Trudeau)，因为他发起了 “不必要也不需要的选举” 。
从竞选活动开始的第一天起，反对派的领导人就抨击特鲁多在第四波疫情来袭时召集选举。
今天，奥图尔在安大略省拉塞尔 （Russell）的一个竞选活动中对记者说，在健康危机期间召集提前选举的领导人
不是一个可以信任的人。
特鲁多反击
自由党领袖特鲁多今天也对保守党领袖发起抨击。
特鲁多在不列颠哥伦比亚省列治文 （Richmond）的竞选活动中表示，加拿大正处于疫情大流行的关键时刻，选民应该在这场斗争的下一阶段就如何治理国家发表意见。
特鲁多还表示，投票支持保守党威胁到公共卫生状况，因为奥图尔反对让联邦公务员和旅行的人强制接种疫苗。
上周，奥图尔不得不为一名在安大略省彼得堡（Peterborough）竞选的保守党候选人进行辩护，这名候选人尚未全部接种疫苗，自由党称这是不负责任的决定。
（CBC）