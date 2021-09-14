英国将开始给 50 岁以上的人打第三剂疫苗

贾维德说，政府已经启动了一项关于保护弱势患者的咨询，把接种 COVID-19 疫苗和流感疫苗作为部署一线卫生人员和社会护理人员的条件。

B 计划

英国卫生大臣萨吉德·贾维德 (Sajid Javid) 照片：Getty Images / Jack Taylor

贾维德在英国议会表示，如果卫生服务系统面临不可持续的压力，英国政府有一个 B 计划来应对。

B 计划将包括在某些情况下实行强制性疫苗证书、法律强制要求戴面罩，并将考虑要求人们在有限的时间内再次居家工作。

自 COVID-19 疫情爆发以来，英国官方记录了 134,000 个死亡病例和超过 700 万个累计病例。

50岁以上可打第三针

英国周二还表示，将对 50 岁以上的所有人和其他弱势群体提供第三剂 COVID-19 疫苗，此前一个专家小组表示，今年冬天需要接种疫苗来防止免疫力下降。

英国卫生大臣贾维德在议会说，政府接受了英国疫苗接种和免疫联合委员会（Joint Committee on Vaccination and Immunization, JCVI）的建议，将从下周开始提供加强针注射。

世界卫生组织 （World Health Organization）已经要求富裕国家推迟加强针注射，直到每个国家至少给 40% 的人口接种了疫苗。

世界卫生组织表示，COVID-19 将继续威胁世界各地的人，直到所有国家都为足够多的人接种了疫苗，才能阻止危险的新变异病毒。