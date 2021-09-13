加拿大政治家和医学机构谴责医院外的反疫苗规定示威

多伦多示威

在多伦多市，一百多名反对疫苗规定的人先是聚集在安大略省省议会大楼外进行抗议，之后前往医院外示威。

加拿大其他城市的一些医院外面也发生了类似的抗议活动。

2021年9月13日，多伦多的100多名反疫苗示威者在安大略省议会大楼前示威，反对政府的卫生措施。 照片：Radio-Canada / Patrick Morrell

这一系列抗议活动是由加拿大前线护士（ Canadian Frontline Nurses）组织的，该组织由安大略省的两名护士创立，这两名护士宣传有关 COVID-19 的阴谋论，而且参加了美国认为这一疫情大流行是 假的 的抗议集会。

加拿大前线护士组织发布了预计将在 10 个省进行的 无声守夜 通知，称这是为了批评政府为遏制 COVID-19 传播而采取的公共卫生措施。

该组织的创始人之一、注册实习护士 Sarah Choujounian 参加了多伦多的抗议活动。

政治家和卫生机构予以谴责

政治家们和卫生保健组织称上述抗议活动 完全不可接受 ，对卫生保健工作者和患者不公平。

安大略省省长道格·福特（Doug Ford）在宣布疫苗证明系统计划后成为类似抗议活动的目标之一，他在周日的一条推文中，谴责了这最新一轮的抗议活动，他说这是 自私、懦弱和鲁莽 的。

安大略省注册护士协会（Registered Nurses Association）和安大略省医学协会（ Ontario and Ontario Medical Association）发表联合声明， 强烈谴责 这一扰乱，并呼吁在医疗机构周围划出指定的安全区，以保护工作人员和患者， 安省的新民主党也提出了这一提议。

这一联合声明中写道： 18 个月以来，护士、医生和其他卫生保健工作者一直在疫情大流行的前线夜以继日地工作，以帮助确保我们社区的安全。

（CBC）