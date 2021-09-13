加拿大大选：离选举日还剩一周，局势尚不明朗

这次大选会很有看头。

自由党的内阁部长面临风险

竞选开始以来，全国支持率上先是自由党领先，之后保守党超了上来，星期一（ 9 月 13 日），自由党两周多来第一次反超保守党，但只多了一点点。

在这场势均力敌的竞争中，自由党的一些内阁部长面临着位置不保的风险。

绿党受支持率下滑

2019 年的选举对绿党来说具有历史意义，当时选民们把三名绿党的议员送进了众议院，但今年怎么样还很难说。

绿党领袖安娜米·保罗 （Annamie Paul）主要在多伦多开展竞选活动，而不是前往全国各地与绿党的候选人一起竞选。

虽然她的辩论表现获得了好评，但她通往渥太华的道路仍将是一场艰苦的战斗。

新民主党

新民主党领袖贾格米特·辛格 (Jagmeet Singh) 照片：La Presse canadienne / Jonathan Hayward

新民主党正在争取利用绿党的民意调查表现不佳来夺回不列颠哥伦比亚省的选区 Nanaimo–Ladysmith 。

在他掌舵的第一次竞选中，新民主党领袖贾格米特·辛格 (Jagmeet Singh) 领导的新民主党跌至第四位，掉到了魁北克党团的后面，这一次，新民主党在民意调查中排名第三，辛格个人的人气上升。

PPC 的影响

2021 年 9 月 11日, 加拿大人民党 (People's Party of Canada)领袖马克西姆·伯尼尔 (Maxime Bernier) 在埃德蒙顿市 (Edmonton) 举行竞选活动. 照片：Radio-Canada / François Joly

根据加拿大广播公司的民意调查追踪器，马克西姆·伯尼尔 (Maxime Bernier) 领导的加拿大人民党 (People's Party of Canada) 在民意调查中的受支持率激增，排名已经高于绿党，

这位前保守党人抓住了全国各地的反封闭运动，并反对政府强加的疫苗强制令和疫苗护照。

有人已经在推测, 加拿大人民党是不是会分流原来支持保守党的一部分选票?

总之, 加拿大 2021 年联邦大选的竞争将非常火爆。

(CBC)