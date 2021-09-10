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加拿大免疫顾问委员会建议免疫力弱者打第三针疫苗
加拿大免疫顾问委员会（NACI）星期五（９月１０日）正式更新指南，建议免疫力"中等程度至严重程度"减弱的群体接种第三针疫苗。与此同时，公共卫生部门再次呼吁还没有完成两针疫苗接种的加拿大人不要拖延。
按照加拿大免疫顾问委员会的定义，免疫力中等程度至严重程度减弱的群体包括癌症患者，恶性血液病患者，接受器官移植并正在使用免疫抑制药物的患者，免疫缺陷病患者，严重艾滋病患者（三期及以上）等。
委员会向他们推荐的疫苗是获得批准的信使核糖核酸类（mRNA）新冠疫苗，例如辉瑞和莫德纳。
委员会主席迪克斯（Shelley Deeks）说，专家们正在研究是否建议其他群体打第三针疫苗，以现有的科学根据目前还无法下结论。
与此同时，加拿大首席公共卫生官谭咏诗（Theresa Tam）再一次敦促还没打疫苗或还没有完成两剂注射的人赶快去打。她说，现在仍有大约730万人没有完成疫苗接种，再加上480万儿童，这是一个庞大的群体。
加拿大公共卫生署的统计数据显示，在7月底到8月底之间，没有打疫苗的加拿大人感染新冠病毒的几率比打过疫苗的高12倍，住院率高36倍。
在按规定应该打疫苗的加拿大人当中，有85%已打过第一针，78%完成了两剂接种。
（Radio-Canada, Frédérik-Xavier Duhamel, adaptation en chinois par Wei Wu）