加拿大免疫顾问委员会建议免疫力弱者打第三针疫苗。

按照加拿大免疫顾问委员会的定义，免疫力中等程度至严重程度减弱的群体包括癌症患者，恶性血液病患者，接受器官移植并正在使用免疫抑制药物的患者，免疫缺陷病患者，严重艾滋病患者（三期及以上）等。

委员会向他们推荐的疫苗是获得批准的信使核糖核酸类（mRNA）新冠疫苗，例如辉瑞和莫德纳。

委员会主席迪克斯（Shelley Deeks）说，专家们正在研究是否建议其他群体打第三针疫苗，以现有的科学根据目前还无法下结论。

与此同时，加拿大首席公共卫生官谭咏诗（Theresa Tam）再一次敦促还没打疫苗或还没有完成两剂注射的人赶快去打。她说，现在仍有大约730万人没有完成疫苗接种，再加上480万儿童，这是一个庞大的群体。

加拿大公共卫生署的统计数据显示，在7月底到8月底之间，没有打疫苗的加拿大人感染新冠病毒的几率比打过疫苗的高12倍，住院率高36倍。

在按规定应该打疫苗的加拿大人当中，有85%已打过第一针，78%完成了两剂接种。

（Radio-Canada, Frédérik-Xavier Duhamel, adaptation en chinois par Wei Wu）