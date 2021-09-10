联邦大选辩论：三分之一加拿大人不能确定谁是赢家

参加辩论的总理候选人是自由党领袖特鲁多，保守党领袖奥图尔（Erin O‘Toole），新民主党领袖辛格（Jagmeet Singh），魁北克党团领袖布朗谢（Yves-François Blanchet）和绿党领袖保罗（Annamie Paul）。

在那些为这场辩论选出一个冠军的选民当中，认为奥图尔获胜的人最多，占20.7%。其次是特鲁多（18.4%），布朗谢（11.7%），辛格（10.2%）和保罗（7%）。

还是有将近三分之一（30%）的选民表示这场辩论会对他们的投票选择造成影响，尤其是绿党的支持者。

通常这类辩论，选民支持谁就会认为谁赢了。但是各党支持者对自家领袖的满意度还是有区别。这一次，保守党的支持者当中有66%认为奥图尔赢了，但是自由党的支持者中只有42%认为特鲁多是赢家。新民主党的支持者当中有39%认为辛格赢了。有分析人士认为，这是因为这两个党的支持者原本希望各自的领袖有更出彩的表现。

《多伦多星报》专栏作者埃贝尔（Chantal Hébert）认为，这次辩论的形式和主持方式有问题。候选人没有足够的时间回答问题和阐述自己的观点。至于这次辩论对选情的影响，选民的心意难测，现在下结论还为时过早。

(CBC News, John Rieti, adaptation en chinois par Wei Wu）