年纪最小绿党党员斯宾塞·利帕：我要从政因为最终需要我这一代清理气候变化的恶果

本周三（9月8号）惠灵顿-荷顿山选区的绿党候选人朱燃（Ran Zhu）邀请加广中文台的记者参加一年一度的 气候变化行动，Climate Emergency ，在乔治镇的活动。这是一项全加拿大行动，今年的主题是 加拿大在燃烧，Canada is On Fire —— 过去这个夏天，加拿大多个地区山林火灾频繁发生。

乔治镇（Georgetown）位于多伦多西面大约80公里，属于大多伦多地区荷顿山区（Halton Hill），人口大约42000。从2004年，惠灵顿-荷顿山划为联邦选区以来，联邦议席一直属于保守党的庄文浩（Michael Chong)。

活动设在乔治镇中心多尼诺花园的圭尔夫大道旁，几十位参与者已经拿着标语牌子站在路边，向经过的车辆挥动标语，而支持他们议题的驾车者也会鸣笛回应。

乔治镇，举着标语呼吁气候变化行动的抗议者。 照片：Radio-Canada / Yan Liang

绿党最年轻党员斯宾塞

在现场，我遇到了今年14岁的斯宾塞·利帕（Spencer Lippa） （新窗口），他是绿党目前年龄最小的党员。他独自坐在花园前的门柱上，高举标语牌，写着 为气候变化而投票 。

斯宾塞·利帕（Spencer Lippa）的妈妈珍妮尔·巴斯科姆（Janel Bascom)告诉我，斯宾塞十岁的时候，在CBC电台听到了一场辩论，之后开始做调查，然后，央求自己的父母帮助他加入绿党，称绿党主张符合自己的价值观。他还大方表示，会把每个月20块零花钱中的15元拿出来捐给绿党。

斯宾塞利帕与绿党前党领袖伊丽莎白梅。（珍妮尔巴斯科姆提供） 照片：Radio-Canada / CBC/ submitted by Janel Bascom

珍妮尔笑着说： 我就提醒他，那是你一个月75%的收入啊，最后，斯宾塞决定每月捐10块。

珍妮尔·巴斯科姆女士自己是位高中教师，已经有23年的教龄了。

她说，当我们和绿党联络的时候，却被告知斯宾塞年纪太小了，还不能加入。后来，当时的绿党领袖伊丽莎白·梅提出了一个特别动议，投票通过接受他成为荣誉党员。

14岁的斯宾塞（Spenser Lippa） 与妈妈巴斯科姆（ Janel Bascom）在抗议活动现场。 照片：Radio-Canada / Yan Liang

那是四年前了。现在，十四岁的斯宾塞个头快有妈妈高了。

他是绿党非常活跃的义工，关注气候变化。最近在帮助惠灵顿-荷顿山选区的绿党候选人朱燃竞选，敲门拉票。

他刚刚升入九年级，功课开始吃重，不知道以后是不是还有这么时间做义工。

珍妮尔开玩笑说，在斯宾塞的领导下，我也开始为绿党做义工了 —— 最近主要是为朱燃拉票。如果我儿子都认为，会给世界带来变化，作为成年人，我也应该做些什么。

斯宾塞告诉加广中文的记者，他和朱燃一起，挨家挨户敲门，朱燃负责讲解绿党政策，呼吁投绿党一票。

我觉得其他政党，自由党和保守党，并不在意加拿大，更在意他们的政党。而绿党的政纲更关注选民社区，这令我很受启发。很显然，我对环境问题非常关注，因为我这一代人需要清理之前人们留下的环境危机。从这个角度，绿党是最好的选择。 斯宾塞

讲述这四年在绿党的经历，斯宾塞表示：“好极了！选区好多民众支持我们。我12岁的时候，第一次参加了选区的年度会议。我们去了一个非常美丽的农场，有个很大的谷仓，我见到了所有的成员，非常开心。我现在担任绿党选区的总策划，参加每月的会议，倾听、讨论、提出意见。”

朱燃和斯宾塞的一代将承担气候灾害后果，还需要清理留下的烂摊子。年轻这一代是最有动力，最有激情，最了解气候变化紧迫性的一代人，并清楚需要采取紧急行动应对气候危机。 珍妮尔·巴斯科姆

斯宾塞呼吁大家投票给绿党。他说，投票给绿党更能够让选区政客负起责任，因为绿党议员不需要听命于政党党鞭 —— 像其他政党那样，按照党内的要求来投票，绿党议员可以按照良心投票，按照选区的利益来投票。

对于未来，斯宾塞的理想是从政。他表示，自己对政治非常感兴趣，喜欢公开演讲，并认为觉，进入政坛是促进改变的最好方式。

在他的个人网站上，能够看到这几年，他参与绿党活动，竞选拉票，年度会议，参与环境问题时的公开演讲等内容。

绿党候选人朱燃，右，与义工团队。 照片：Radio-Canada / Yan Liang

政客们需要实际行动

简·佛嘉（Jane Fogal ）女士本身是荷顿山市政府议员，也是这次 气候危机行动 抗议的组织者。

这已经是当地关注气候团体连续第四年组织这样的活动了。这个活动主要的目的是，告诉各级政府各政党的议员，气候变化问题会给普通人生活带来影响，比如食品问题。民众需要各政党一起努力，应对危机，而不是相互指责，或是在口头的竞选承诺上比赛。 简·佛嘉

她分析说，政客们必须了解大家在气候变化问题上的诉求，通过政策鼓励大家做正确的事情，改变错误的做法。比如，我们需要交通电气化，所以需要鼓励大家购买电动汽车。我们还知道，大约一半的排放来自于已经存在的建筑，那么，我们需要巨大的工程来对现有的建筑进行改造，更加节能。

Jane Fogal接受加广中文记者采访。 照片：Radio-Canada / Domenico P

她介绍说，作为市议员，我们正在做一个试点项目，就是征集希望将自己的住房进行节能改造的民众。这些人可以得到市政府低利率贷款进行改造，而他们可以在未来十年，以额外地税的形式来还款。

佛嘉女士认为，市政府希望推动这个试点项目。但很显然，这应该是省政府甚至是联邦的项目。与此类似的还有节约用水项目，比如改造抽水马桶等。

她批评在大选中，媒体以及政党候选人涉及气候变化议题的讨论、辩论远远不够，尤其是与当下气候危机的紧迫性相比较。