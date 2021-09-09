美国官员称，包括加拿大人在内的约 200 名外国人乘坐商业航班飞离喀布尔

卡塔尔航空公司（Qatar Airways）载着这些西方人飞往多哈的航班标志着美国和阿富汗新塔利班政权之间艰难协调的一个重大突破。

在另一个机场，因包机问题引出了长达数天的对峙，导致数十名乘客滞留机场，使外界对塔利班允许外国人和持有有效旅行证件阿富汗人离开的承诺产生了怀疑。

一位不愿透露姓名的美国高级官员提供了该航班上的西方人人数，并表示有两名塔利班高级官员协助促成了这次离境行动。

这位官员说，飞机上有美国人、美国绿卡的持有者和其他国籍的人，包括德国人、匈牙利人和加拿大人。

卡塔尔航空公司的这一航班起飞前，塔利班当局在停机坪上进行巡逻，乘客出示文件以供检查，嗅探犬检查他们放在地上的行李。

仍有一些阿富汗人希望离开阿富汗。 照片：Reuters / .

喀布尔机场 投入运营

在上个月紧急撤离的混乱局面结束后，一些资深的机场工作人员已经重返工作岗位，喀布尔机场 现已投入运营 。

不过，风险依然存在，现在仍不确定今后几天国际航班的恢复对数万名希望逃离塔利班政权的阿富汗人意味着什么。

在塔利班接管后，仍有数百名阿富汗人因过去与美国合作过而处于危险之中，他们在北部城市马扎里沙里夫 （Mazar-e-Sharif）聚集了一个多星期，等待获准登上私人包机离开。

尽管塔利班向全世界保证他们会让持有有效旅行证件的乘客离开阿富汗，但许多滞留在北部机场的人并没有这样的证件。