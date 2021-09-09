加拿大主要政党领袖举行大选法语辩论, 原住民问题是主题之一

参加者包括自由党领袖贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）、保守党领袖艾林·奥图尔 （ Erin O’Toole ）、新民主党领袖贾格米特·辛格（Jagmeet Singh）、魁北克党团领袖伊夫·弗朗索瓦·布兰切特 （Yves-François Blanchet）和绿党领袖安娜米·保罗 （Annamie Paul ）。

气候变化、生活费用、文化身份、疫情大流行、强制接种疫苗、外交政策等，都是两小时辩论中的主题，各政党领袖都在强调本党的疫情后经济复苏计划，并重申不能重复疫情期间出现的错误。

9月8日晚，加拿大五个政党的领袖举行了2021大选法语辩论。 照片：The Canadian Press / Sean Kilpatrick

反对党的领袖们再次质问加拿大总理特鲁多为什么要在第四波 COVID-19 疫情中召集大选，特鲁多不得不再次为这个决定进行辩护。

反对党领袖还质问特鲁多，为什么没有就安大略省一个学校委员会以和解的名义烧毁 5,000 本书的问题采取更坚定的立场，特鲁多表示，他已经说了这是不可接受的举动。

承认原住民语言

在辩论中，自由党领袖特鲁多、新民主党领袖辛格、魁北克党团领袖布兰切特和绿党领袖保罗表示同意将原住民语言定为加拿大的官方语言。 照片：La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

原住民、身份和文化 是辩论中的一个主题，5 位政党领袖在承认原住民语言为加拿大官方语言的问题上表明了自己的立场。

其中 4 位政党领袖 - 自由党领袖特鲁多、新民主党领袖辛格、魁北克党团领袖布兰切特和绿党领袖保罗表示，他们同意将原住民语言定为官方语言，目前加拿大有两种官方语言 - 英语和法语。

保守党领袖奥图尔持不同立场，他认为加拿大政府有责任以传统原住民语言提供特定服务，而不是把它们设为官方语言。

根据加拿大统计局 2016 年的人口普查： - 加拿大有 70 多种原住民语言； - 这些语言可以分为 12 个语系：阿尔冈昆语、因纽特语、阿萨巴斯卡语、苏安语、萨里山语、尖申语、瓦卡山语、易洛魁语、米契夫语、特林吉特语、库特奈语和海达语。

加拿大主要政党的领袖将在今天 - 9 月 9 日晚上举行英语辩论。

（Radio-Canada, CBC）