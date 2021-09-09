加拿大央行对经济复苏持谨慎态度，维持基准利率不变

上个星期，加拿大统计局报告说，今年第二季度的国内生产总值出现萎缩。

央行表示，央行继续预测今年下半年经济将会走强，但第四波 COVID-19 大流行和持续的供应链问题可能会给加拿大的经济复苏带来影响。

加拿大央行星期三重申了将把基准利率维持在接近零的承诺，直到经济复苏足以应对加息的影响，预计这种情况在 2022 年下半年之前不会发生。

央行关注通胀率

加拿大央行说推高通胀率的因素是暂时的。 照片：Chart: Pete Evans/CBC Source: Bloomberg

央行同时指出，在汽油价格和疫情带来的供应链问题的推动下，预计通货膨胀率将会继续高于 3%。

不过，央行表示，推高通胀的因素预计是暂时的，但其持续性和幅度尚不确定，央行在密切关注。

RateHub.ca 的联合创始人詹姆斯·莱尔德 (James Laird) 表示： 对于有抵押贷款或正考虑在近期内获得抵押贷款的人来说，央行的最新公告几乎没有包含任何新信息。

他说， 对于目前持有浮动利率抵押贷款的人来说，他们的利率至少在明年下半年之前会保持不变。

加拿大央行下一次宣布基准利率定在 10 月 27 日。