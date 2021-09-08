加拿大鹅牌羽绒服公司在中国被指控误导消费者并被罚款。

中国《经济日报》报道 （新窗口）说，加拿大鹅的广告宣称其产品所使用的羽绒含有"最保暖的"Hutterite羽绒，这是夸大其词，误导消费者，因为 “羽绒的品质和禽鸟的成熟度有关，和产地、气候无关”。

Hutterite 指的是哈特人。他们信奉的宗教是基督教的一个分支，与门诺教派类似。他们生活在乡村，主要以农耕和家禽饲养为生。由于他们用天然放养的方式饲养鸭子和鹅，并且直到它们完全发育成熟后才宰杀，因此加拿大羽绒产品厂家认为从他们手中收购的羽绒质量更高。

加拿大鹅公司总部设在多伦多。该公司在回应CBC采访请求时解释说，他们在天猫网站上刊登的广告出了一个分行错误，因此产生了误会。这个错误已经被纠正。

《经济日报》的报道说，监管人员最初注意到这条广告是因为它使用了中国广告法禁止的最高级用语。

该报道最后说：“外国的月亮没有更圆，外国的羽绒服也没有更暖。不管是给自己起个洋名字，换个洋产地，还是大搞洋品牌溢价甚至虚假宣传，都不是正道。企业应当赢在产品和服务上。近几年，消费者对洋品牌不再迷信，中国品牌正在崛起，大有我用国货我光荣的势头。中国企业应当抓住机会，加强研发、优化经营，用堂堂正正的国潮与洋品牌公平竞争。”

（CBC News, adaptation en chinois par Wei Wu)